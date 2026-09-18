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投資欠十多萬美元 香港IT男殺妻後自首 育兩子仍在學

香港新聞組／香港18日電
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香港柴灣杏花邨發生謀殺案。一名從事資訊科技行業的51歲黃姓男子，疑因近期進行高風險投資致債台高築欠下逾百萬港元（逾12.75萬美元）巨債，引發家庭糾紛。男子涉於單位內以廚刀殺害53歲妻子，16日晚上前往九龍城警署自首。警方及救援人員隨即趕赴杏花邨涉案單位破門入屋調查，發現女事主倒斃床上身有多處刀傷，當場證實死亡。涉案丈夫涉謀殺被捕，案件由東區警區重案組跟進。

綜合大公、文匯報報導，警方16日晚破門進入柴灣杏花邨2座事發單位，發現53歲黃姓女戶主倒臥在主人房的床上，經救護員檢查後證實已經死亡。經法醫初步檢驗，發現女死者頸部 、腰部以及手部位置均有多處刀傷，其中頸部傷口約為4厘米，而腰部傷口則闊逾10厘米，手指亦有傷口。

警方東區警區助理指揮官（刑事）警司關晉廷17日表示，涉案51歲男子16日晚7時30分到九龍城警署自首，聲稱自己較早前在柴灣杏花邨單位用刀殺害妻子。警方經初步調查，相信案發時間在前日清晨至日間時分，當時死者與疑兇在單位內爭執，疑兇其後在廚房取出一把廚刀襲擊妻子。警方以涉嫌謀殺罪拘捕死者丈夫，疑兇已被扣留調查。警方稍後會安排驗屍，以確定死因及死亡時間。

警方表示，據初步調查顯示，疑兇近日進行高風險投資，亦有逾百萬港元欠債，令夫妻關係惡劣。涉案家庭一家四口，死者為家庭主婦，疑兇是一名IT資訊科技（Information Technology）從業員，有穩定職業及收入，目前暫未發現他有任何精神病紀錄。

據了解，疑兇有從事高風險投資及借貸紀錄，涉案夫婦過往屢有爭執，但沒有家暴或糾紛的報案紀錄。

另外，死者被發現時臉部朝天，床上較混亂，單位內未見有明顯打鬥痕跡，至於死者是否在睡夢中遇襲或被人餵服藥物後遇襲，有待進一步調查及剖驗。

據悉，涉案夫婦育有兩名兒子，22歲長子在外國讀書，15歲幼子在本地就讀，案發時幼子不在主人房內，至於是否知悉兇案發生仍在調查。

精華 FAQ

  • 案件發生在柴灣杏花邨2座一個住宅單位，51歲黃姓男子在案後於16日晚前往九龍城警署自首，承認早前在單位內用刀殺害妻子。

  • 警方初步認為，疑兇近期進行高風險投資失利，並欠下逾100萬港元債務，令夫妻關係惡化；兩人育有2子，家庭過往雖有爭執但未有家暴報案紀錄。

  • 死者被發現倒臥床上，頸、腰及手部都有多處刀傷，部分傷口頗深；警方已以謀殺罪拘捕丈夫，並交由東區警區重案組跟進，待驗屍確定死因與死亡時間。

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