香港管控治理風險 AI城市大腦「香港仔」先試行 從極端天氣著手

香港 特首李家超17日出席立法會行政長官答問會，多名議員聚焦人工智能（AI）與城市治理，支持政府建設「AI城市大腦」綜合城市管理系統。李家超表示，AI發展迅速，政府會推動AI普及化、行業應用及風險管控；「城市大腦」若無數據便沒有意思，AI最強是運算和預測，數據越多，發揮功能越大，但所有數據整合均須符合《個人資料（私隱）條例》。

大公報報導，政務司司長陳國基17日在首個五年規畫和施政報告相關措施記者會表示，由他領導的「AI城市大腦系統工作組」目標在今年第四季成立。

施政報告提出研究和建設「AI城市大腦」綜合城市管理系統，連結和綜合政府工務、環境、交通、應急等城市治理部門相關大數據，構建多向賦能的數據共享環境。運輸署會研究構建「交通管理平台」，利用AI和大數據掌握實時交通資訊，並且讓部門和公共交通營辦商在極端天氣或大型活動期間制定應變方案。平台會以香港仔為首個試點，於2027年先啟用應對極端天氣的功能，並於2028年加入其餘功能，並陸續擴展應用範圍至其他區域。

選委會界別立法會議員樓家強表示，支持建設「AI城市大腦」，指全球地緣政治複雜、極端天氣頻密、數碼時代新型安全威脅增加，香港須加強城市韌性及應急應變。他關注運輸署交通管理平台以香港仔為首個試點後，會否考慮其他地區或應用場景，以及下一階段試點準則和時間。

李家超回應稱，香港仔是交通熱點，交通壓力大，一旦發生事故牽引性較大，故先作試點，成功後再延伸。

李家超舉例，土木工程拓展署利用AI評估山泥傾瀉風險，將研究放回過去數據，準確度達95%以上。應對極端天氣，AI可預測哪裏海平線上升最高、哪裏水浸風險最大，讓政府預先部署。旅遊熱點亦可透過綜合系統即時掌握人流，必要時發放信息分流旅客。AI亦可將以往應急預案放入訓練並優化，協助調配資源，做到預警、預案、應急一體化。

選委會界別立法會議員林筱魯關注部門數據壁壘及私隱磨合，期望執行架構處理，並指公共數據除支撐城市治理，亦可支撐數字經濟發展。李家超認同「沒有數據是沒有意思」，解釋系統會載入全港水管數據、樓宇圖則、交通網絡、政府設施、社區會堂、運動場所等不涉個人私隱資料；交通數據如港鐵乘客流量、公共交通路線設計，亦不涉個人私隱。系統只是整合現有分散系統，部門可主動及被動提供數據，並須符合私隱條例。

港島東立法會議員吳秋北關注打工仔如何追上AI發展趨勢，選委會界別立法會議員鄧飛關注全球正爭奪高端科技人才，特區政府如何把握以美國為首的西方國家「趕客」、趕走高端人才的窗口期，將人才吸納來香港。李家超表示，政府會提供資助及平台協助中小企升級轉型，政府已設科技人才專項計畫，為數碼港、河套、新田科技城等量身訂製，並推動北都大學城。

李家超又說，過程中不單AI要學習，人員也要學習用好AI，在預警、預案、應急、應對做到更好管理。他上任後推動全政府動員，是文化改變；有了「城市大腦」，各部門都知道自己是數據一部分，更準備動員參與。