香港6至8月失業率3.8%、15萬人失業 特首：盯緊外勞輸入

香港特區政府統計處17日發布的最新勞動人口統計數字顯示，今年6月至8月經季節性調整的失業率為3.8%；就業不足率為1.9%；圖為民眾當日在香港北角街頭出行。(中新社)

香港 公布最新就業數據，顯示失業率 上升，失業人數增至逾15萬多人。香港特首在電台節目講解施政報告，也遇到市民直接投訴任職護士的女兒找不到工作，李家超承諾引入人才與本地就業取得平衡。

香港施政報告公布第二天，港府 統計處公布6至8月的失業率為3.8%，較上次5至7月的數據上升0.1個百分點，同期就業不足率由1.7%升至1.9%。

至此香港的總就業人數增加4400人至365萬多人，總勞動人口增至380萬人，失業人數則增加8200人至15萬多人。

數據中按行業分析，6至8月期間大部分主要經濟行業的失業率均錄得升幅，其中餐飲服務活動業升幅較為明顯，就業不足率則主要在餐飲服務活動業及建造業上升。

港府勞工及福利局局長孫玉菡說，未來香港本地經濟持續擴張，預計會為整體勞工市場提供支持，但各行業就業情況仍取決於其經營環境，而外圍不確定因素對企業招聘意欲的潛在影響仍值得關注。

香港特首李家超17日發表施政報告及首份五年規畫後，早上按慣例出席電台聯播節目。有聽眾關注輸入外勞問題及抱怨求職困難。其中一位55歲的紀律部隊任職精神科護士，不獲接納延遲退休，他的女兒是精神科護士今年畢業後一直失業。他質疑香港醫院管理局保留名額聘請內地護士，卻未有聘用香港人手。

又姓黃姓女聽眾說，不少中年人即使擁有高學歷，仍面對就業難問題，引入勞工影響香港本地人求職機會，基本上聘人一見到年紀就卡住，香港政府現時推動的計畫只針對年輕人，又推專才通才過來，這班人擠壓了香港本地人市場。

李家超強調，輸入外勞時會「盯得好緊」。勞工政策明確以本地就業優先，照顧勞工市場時期盼產業多元化、將質量提升，讓市民有更多選擇。如市民個別遇上壞僱主，如使用手段不公平對待，市民可投訴，讓勞工處跟進。

此外，據明報報導，香港勞工及福利局長孫玉菡17日預告下周公布中期人力推算，預測2028年香港仍面對整體人力短缺，惟短缺將收窄至13萬人，比兩年前預測少約5萬人，他承認人工智能（AI）發展影響人力需求。

對於人力短缺收窄、失業反而惡化，香港人力資源管理學會前會長孔于人分析，近年來港人才數量達標甚至超標，而AI也可能填補部分人力空缺，且近年中年人、女性及長者勞動參與率回升，加上有機構預期經濟增長放緩，各項因素此消彼長，人力需求收窄「不出奇」。不過，他說部分工種仍缺人，尤其是熟練工人，例如建築、機電、護理屬「重災區」，加上香港人口老化，雖然人力短缺收窄，但仍需正視人力問題。

勞工界議員林偉江估計，基層前線工種仍有需求，相反需求減少的職位可能是受AI影響而被整合的文職或初級職位，加上來港外勞不少，可能令勞工短缺收窄。他認為政府更需保障本地人就業，即使本地勞工未擁有某些技術，也應優先考慮培訓增值，而非直接以外來人力填補。