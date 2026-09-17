港府將串連經典港產片 推電影旅遊線助片商一站式取景
香港政府新一份《施政報告》提出會全面檢視「電影發展基金」，冀於明年完成檢討；文創產業處亦將於明年首季設立「境外電影拍攝支援組」，為在港取景的海內外電影攝製團隊提供一站式服務。港府同時擬串連經典港產片、地區特色和香港文化，打造不同電影主題的旅遊路線，明年初亦會推出第二期油麻地警署電影展覽。
明報報導，《施政報告》提及會研究為業界提供搭景場地，料於明年內推出。港府消息人士表示，以往「電影發展基金」審批準則主要基於劇本可塑性，局方日後擬檢視申請的電影製作能否幫助培育業界人才，如新晉導演，以及產業效能。消息人士又提及，以往文創產業發展處亦會協助境外電影製作組在港拍攝，「境外電影拍攝支援組」旨在提供一站式支援，包括辦理簽證、協調執法部門有需要時在拍攝現場維持秩序等。
據報導，《施政報告》另提出旅發局會串連經典港產片、地區特色和香港文化，包括在油麻地結合經典港產警匪片及電影場景的路線，加上道地夜市和香港飲食體驗。港府消息人士指出，港府將打造不同主題的旅遊路線，亦會介紹沿途店舖，並將協調附近商戶，會視乎當區情況，安排領隊分開時段帶隊，把人流分散至不同地方。
當局將全面檢視電影發展基金，除劇本可塑性外，亦會考慮申請項目能否培育新晉導演等人才，以及是否有助提升整體產業效能，目標是在明年完成檢討。 支援組預計明年首季成立，會為在港取景的海內外攝製團隊提供一站式支援，包括辦理簽證、協調相關部門，並在需要時協助維持拍攝現場秩序。 旅發局將串連經典港產片、地區特色和香港文化，設計不同主題旅遊路線，例如油麻地的警匪片景點加夜市體驗，並視乎情況分時段帶團，以分散人流。
精華 FAQ
當局將全面檢視電影發展基金，除劇本可塑性外，亦會考慮申請項目能否培育新晉導演等人才，以及是否有助提升整體產業效能，目標是在明年完成檢討。
支援組預計明年首季成立，會為在港取景的海內外攝製團隊提供一站式支援，包括辦理簽證、協調相關部門，並在需要時協助維持拍攝現場秩序。
旅發局將串連經典港產片、地區特色和香港文化，設計不同主題旅遊路線，例如油麻地的警匪片景點加夜市體驗，並視乎情況分時段帶團，以分散人流。
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