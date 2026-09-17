持1995張印5億港元債券 內地退伍軍人赴港開戶認罪囚2年

香港示意圖。(圖：shutterstock)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 74歲內地退伍軍人持1995張偽造「5億港元債券」赴港開戶。

74歲內地退伍軍人持1995張偽造「5億港元債券」赴港開戶。 重點二： 他在旺角渣打聲稱為協助退伍軍人存入債券，最終遭銀行職員識破。

他在旺角渣打聲稱為協助退伍軍人存入債券，最終遭銀行職員識破。 重點三：法院指案情不尋常且涉案金額高，裁定使用虛假文書罪成判囚2年。

內地一名退伍軍人被指於去年4月持有1995張印有「港幣五億元債券 」字樣的「債券」，到旺角渣打銀行開戶，聲稱以協助內地退伍軍人。被告16日在荃灣法院（暫代區院）承認一項使用虛假文書罪，暫委法官判處被告監禁兩年。

明報報導，被告靳俊學（現年74歲，持雙程證），由河南 話傳譯人員協助出庭。靳俊學被控於2025年4月22日在旺角彌敦道渣打銀行，知道或相信某些虛假文書，即1995張由「香港 國際貨幣有限公司」發行的「債券」屬虛假，而使用該等文書，意圖誘使徐姓經理接受該等文書為真文書，並因接受該等文書為真文書而作出或不作某些作為，以致對徐姓經理不利。

據報導，案發當日，靳俊學及一男一女到旺角渣打分行開戶，徐姓經理要他先預約，靳俊學則稱他要存入債券，以幫助退伍軍人；靳俊學要同行女子打開密封包裝，內有大量印有「香港國際印鈔有限公司」的5億港元（約6300萬美元）「債券」；徐姓經理發現該些「債券」印刷欠佳，於是報警。

報導稱，警員到場後，靳俊學聲稱他2019年在內地創立一間為退伍軍人提供福利的公司，一名男子於2024年給他一些金器及過千張5億港元債券，他於是赴港存入債券及變賣金器。靳俊學同日被捕，警誡下稱債券並非虛假，只是尚未被認證。

報導指出，公司註冊處顯示，該公司於2020年9月成立，靳俊學是唯一董事，報稱地址為彌敦道一間秘書公司。

據報導，法官判刑時引述辯方書面求情，指被告在內地出生，沒有刑事定罪紀錄，教育程度為小學。被告1969年加入解放軍，22年後退伍回家務農，育有四名子女；債券有明顯錯誤，銀行難以受騙，亦無實際損失；被告不懂廣東話，料在港入獄難以適應。法官指案件不尋常，涉案金額高，最終判囚兩年。