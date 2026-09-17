香港派錢求子挽生育率 推11措施鼓勵二孩、多子女多免稅…
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香港特首李家超16日同步公布年度施政報告和香港首份五年規畫，兩份文件加起來約10萬字，但報告和規畫公布後，香港社會特別關注施政報告的「求子」，即鼓勵生育內容。施政報告決意要打出一套「組合拳」鼓勵生育，香港社會則用更通俗的話說是「派錢求子」。為營造「生育友善」環境，港府「組合拳」有11項措施，包括10月到期的原新生嬰兒獎勵金計畫延續三年；鼓勵家庭生育多於一名子女；多子女多免稅等。
港府主管部門還以消息人士身分放風聲，說當局是經綜合考慮後作出決定，指港府需就整體鼓勵生育的新政策，向立法會尋求逾23億元（港元，下同，約2.93億美元）撥款，若一下子將所有新生嬰兒免稅額增至3萬元，將涉及龐大開支。但香港媒體街頭訪問，有家長說小朋友成長階段的支援更重要，獎勵金同撫養子女的成本相比微不足道。
施政報告中提出11項鼓勵或有利於生育的措施，包括延續今年10月24日到期的2萬元新生嬰兒獎勵金計畫3年；鼓勵家庭生育多於一孩，自今日起出生的第二名或排序更後的子女，提供的新生嬰兒獎勵金由2萬元提高至3萬元，計畫為期三年。
此外，港府也會提高繳稅家庭第二名及其後出生子女的免稅額，由目前的14萬元提高至16萬元，又會減免購房稅等。
港府也會增設幼兒中心、「在校課後託管服務計畫」不再設限額等。
由於香港生育率持續偏低及人口老化，港府自2023年起推出各種鼓勵生育政策，包括推出不同稅務優惠及其他各種優惠措施。
根據家庭計畫指導會前年公布的數字，香港不願生育的夫婦比率高達43.2%，創下歷史新高。此外，每對夫婦平均養育的子女數目由5年前的1.3人跌至0.9人，是歷史新低。
香港當局8月推算，到2046年中，香港人口將增至819萬人，屆時65歲或以上老人占整體人口（撇除外籍家庭傭工）36%，勞動人員參與率相對地從2024年的55%下降至52%。
港府共提出11項措施，包括延續2萬元新生嬰兒獎勵金3年、提高第二名及其後子女獎勵金至3萬元，並調高相關免稅額、減免購房稅及擴充托育服務。 自今日起出生的第二名或更後順位子女，家長可領取的獎勵金由2萬元增至3萬元，為期3年；繳稅家庭的第二名及其後子女免稅額也由14萬元提高至16萬元。 香港生育率持續偏低且人口老化加速，當局希望透過補貼與托育支援扭轉趨勢；但部分家長認為，獎勵金金額有限，真正重要的是孩子成長階段的長期支援。
精華 FAQ
港府共提出11項措施，包括延續2萬元新生嬰兒獎勵金3年、提高第二名及其後子女獎勵金至3萬元，並調高相關免稅額、減免購房稅及擴充托育服務。
自今日起出生的第二名或更後順位子女，家長可領取的獎勵金由2萬元增至3萬元，為期3年；繳稅家庭的第二名及其後子女免稅額也由14萬元提高至16萬元。
香港生育率持續偏低且人口老化加速，當局希望透過補貼與托育支援扭轉趨勢；但部分家長認為，獎勵金金額有限，真正重要的是孩子成長階段的長期支援。
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