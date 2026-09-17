香港派錢求子挽生育率 推11措施鼓勵二孩、多子女多免稅…

香港市民16日在灣仔民政諮詢中心門外領取香港第一個五年規畫及行政長官2026年施政報告紙質文本。（中新社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 香港推11項措施鼓勵生育，延續2萬元新生嬰兒獎勵金3年。

香港推11項措施鼓勵生育，延續2萬元新生嬰兒獎勵金3年。 重點二： 第二名及其後子女獎勵金增至3萬元，並提高相關免稅額。

第二名及其後子女獎勵金增至3萬元，並提高相關免稅額。 重點三：港府將增設幼兒中心與課後託管，回應低生育率與人口老化。

香港 特首李家超16日同步公布年度施政報告和香港首份五年規畫，兩份文件加起來約10萬字，但報告和規畫公布後，香港社會特別關注施政報告的「求子」，即鼓勵生育內容。施政報告決意要打出一套「組合拳」鼓勵生育，香港社會則用更通俗的話說是「派錢求子」。為營造「生育友善」環境，港府 「組合拳」有11項措施，包括10月到期的原新生嬰兒獎勵金計畫延續三年；鼓勵家庭生育多於一名子女；多子女多免稅等。

港府主管部門還以消息人士身分放風聲，說當局是經綜合考慮後作出決定，指港府需就整體鼓勵生育的新政策，向立法會尋求逾23億元（港元，下同，約2.93億美元）撥款，若一下子將所有新生嬰兒免稅額增至3萬元，將涉及龐大開支。但香港媒體街頭訪問，有家長說小朋友成長階段的支援更重要，獎勵金同撫養子女的成本相比微不足道。

施政報告中提出11項鼓勵或有利於生育的措施，包括延續今年10月24日到期的2萬元新生嬰兒獎勵金計畫3年；鼓勵家庭生育多於一孩，自今日起出生的第二名或排序更後的子女，提供的新生嬰兒獎勵金由2萬元提高至3萬元，計畫為期三年。

此外，港府也會提高繳稅家庭第二名及其後出生子女的免稅額，由目前的14萬元提高至16萬元，又會減免購房稅等。

港府也會增設幼兒中心、「在校課後託管服務計畫」不再設限額等。

由於香港生育率持續偏低及人口老化，港府自2023年起推出各種鼓勵生育政策，包括推出不同稅務優惠及其他各種優惠措施。

根據家庭計畫指導會前年公布的數字，香港不願生育的夫婦比率高達43.2%，創下歷史新高。此外，每對夫婦平均養育的子女數目由5年前的1.3人跌至0.9人，是歷史新低。

香港當局8月推算，到2046年中，香港人口將增至819萬人，屆時65歲或以上老人占整體人口（撇除外籍家庭傭工）36%，勞動人員參與率相對地從2024年的55%下降至52%。