2007年，時任警務處處長鄧竟成（右）到廣州軍區廣州總醫院探望朱振國，據當時《警聲》報導，時任警務處行動處處長曾偉雄和刑事及保安處處長李家超亦有同行。（取材自《警聲》）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 港警朱振國2005年執勤遭割頸，失血致腦缺氧成植物人。

港警朱振國2005年執勤遭割頸，失血致腦缺氧成植物人。 重點二： 他在廣華醫院留醫21年後，於9月16日離世，終年52歲。

他在廣華醫院留醫21年後，於9月16日離世，終年52歲。 重點三：案件引發關注，施襲者廖智勇早年認罪並被判入獄10年。

香港 警員朱振國在2005年執勤期間遭歹徒割傷頸部，因失血過多致腦缺氧成為植物人。在住院21年後，朱振國今年9月16日在廣華醫院離世，終年52歲；事件再次引發社會對這宗悲劇的關注。

香港01報導，案發於2005年7月19日早上，時年30歲的朱振國在保安道市政大廈外獨自巡邏時，截查懷刀意圖行劫的23歲青年廖智勇。廖男突然拔刀割傷朱振國的頸部後逃走。朱振國雖然血流如注，仍負傷試圖逮捕手持利刃的廖男，最終因失血過多倒地，並因腦缺氧導致全身癱瘓，成為植物人。

港府 2006年向朱振國頒授金英勇勳章，指他甘冒生命危險執行職務，奮不顧身，堪稱英勇行為的最高典範。過往多名前任警務處處長曾到醫院探望，包括李明逵、鄧竟成，以及時任行動處處長曾偉雄和刑事及保安處處長李家超等。其中朱振國的妻子及母親均表示對李明逵的探訪印象最為深刻。

據報導，襲擊朱振國的廖智勇於案發當日下午前往地鐵太子站向警員自首。他2006年4月在高等法院承認藏有攻擊性武器及拒捕傷人兩罪，被判入獄。律政司隨後認為刑期過輕向上訴庭申請覆核，上訴庭2007年1月將廖男的刑期增至10年。廖男早年向監管下釋囚委員會申請假釋，委員會鑑於其初犯、年輕及獄中表現良好批准假釋，但須接受感化官監管至刑期屆滿。

朱振國的妻子2016年因和解案件在法庭與廖智勇有一面之緣。她事後表明無法原諒對方，直言即使收到道歉信亦感受不到誠意。朱振國的母親同樣拒絕原諒廖智勇，並提及朱振國曾到廣州求醫且略有好轉，但2008年回港後因缺乏專人按摩，手腳開始出現萎縮。

報導稱，案發時朱振國的女兒曉彤年僅8歲，就讀小學三年級。事發後，她每天放學後均會到醫院做功課並陪伴父親。她曾表示父親對其聲音會有反應，在她分享近況或哭泣時亦會一同流淚。

曉彤長大後在中學文憑試後前往澳洲升學，完成碩士課程並移居當地。她2025年接受訪問時表示，非常感謝案發當日為父親進行心肺復甦術（CPR）施救的兩名熱心市民。她亦期望未來能以自己和母親的角度撰寫書籍，分享家人如何一步一步走出這段突然面對的黑暗歲月。