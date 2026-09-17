香港提升「留學香港」 爭取非本地生5年後增至10萬人

香港示意圖。(圖：shutterstock)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 香港推動「留學香港」品牌，目標5年後非本地生增至10萬人。

香港推動「留學香港」品牌，目標5年後非本地生增至10萬人。 重點二： 八大研究院學額與HKPFS名額將各增約三分之一，吸引高端人才。

八大研究院學額與HKPFS名額將各增約三分之一，吸引高端人才。 重點三：直資學校與「一帶一路」獎學金同步擴容，拓展招才範圍。

香港 首個五年規畫及新一份施政報告提出，將一體化推進教育、科技、人才發展。特首李家超表示，港府 會健全戰略統籌及落實機制，強化院校、科研機構、創新平台及企業的人才集聚和培育功能，圍繞科技創新、產業發展及國家戰略需求協同育才。就加強招攬海外人才、打造「留學香港」品牌方面，他提出全港非本地學生將於五年後增長25%至10萬人的指標，而八大研究院學額以及香港博士研究生獎學金 （HKPFS）名額也分別會大增約三分之一，深化國際教育樞紐建設，全面打造香港成為國際高端人才集聚高地。

綜合大公、文匯報報導，李家超在香港首個五年規畫公布預期性指標，期望在港修讀本地評審全日制專上課程的非本地學生數目，將由2024/25學年的7.98萬人，增至2029/30學年的10萬人，累計增長25%。

在本學年八大非本地本科生自費就學人數增至50%的基礎上，施政報告再推出多項政策支持專上院校擴容提質。同時，「一帶一路」獎學金名額自2027/28學年起增至每年200個，吸引更多沿線國家傑出學生來港升學。

將「留學香港」品牌擴展至基礎教育方面，李家超指教育局 將持續推進「直資擴容」計畫，並加強宣傳及吸引海外學生，鼓勵更多直資學校錄取非本地學生，現時已有48所直資校獲接納參與，今年9月起陸續錄取新一批海外學生。

除吸才和育才政策外，李家超指政府已成立「留學香港專班」，加強宣傳「留學香港」及「遊學香港」品牌，並將加大推廣力度，推展「Hong Kong: Your World-class Campus」國際宣傳，並於目標地區例如「一帶一路」沿線國家和地區舉辦展覽。