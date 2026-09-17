我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克突點名台灣 憂晶片「運不到美國」自建晶圓廠避險

川普曝伊戰可能期中選舉前結束 稱迎「非常好的結局」

4中心1高地 北都、亞洲盛事之都升級 港府「定都」推五年規畫

香港新聞組／香港17日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港特首李家超16日公布香港第一個五年規畫（2026—2030年），在鞏固提升國...
香港特首李家超16日公布香港第一個五年規畫（2026—2030年），在鞏固提升國際金融中心方面，香港會強化作為全球離岸人民幣業務樞紐、國際資產及財富管理中心、國際風險管理中心的功能；圖為中環及金鐘一帶的商業大樓。 （中新社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：港府首份五年規畫聚焦四中心一高地與北都發展。
  • 重點二：105項指標中有5項具約束力，官員須負問責責任。
  • 重點三：規畫同時推文體旅協同、亞洲盛事之都與大灣區融合。

香港特首李家超16日發表《香港特別行政區經濟和社會發展第一個五年規畫（2026-2030年）》及《2026年施政報告》，兩份文件全文逾10萬字，李家超發表長達近3小時的重點宣讀。明報、大公報報導，長達114頁的「一五」規畫共分為7篇28章，列出105項發展指標。其中，涵蓋「四中心、一高地」及「北部都會區」（北都）的內容占整體規畫近半篇幅（57頁）。

規畫第二篇明確將鞏固並提升香港作為國際金融、航運、貿易中心的地位，同時建設國際創新科技中心，並打造國際高端人才集聚高地。第三篇則重申「南金融、北創科」的空間布局，將北都定位為「深度參與大灣區建設、主動融入和服務國家發展大局的主平台，發展新質生產力的新引擎」，推動教育、科技與人才一體化發展。

在105項指標中，有22項被列為「主要指標」，包括5個具法律或行政約束力的「約束性指標」，分別涉及環境保護（4項）及北都熟地產出量（1項）。其餘如經濟增長、2030年非內地過夜旅客比率提升至40%等，則屬「預期性」指標。李家超強調，規畫建立「五年規畫統領、年度施政落實、財政預算支持、年度述職匯報」的執行體系，若官員未能達成約束性指標，必須承擔問責責任。特首每年向中央述職時亦將匯報落實進度。此外，《2026年施政報告》另訂有284個具體指標以支援規畫實施。

除「四中心、一高地」，規畫亦確立香港作為「全球最大離岸人民幣業務樞紐」、「低空創新應用亞太區樞紐」、「中外文化藝術交流中心」、「亞區域知識產權貿易中心」及「亞洲盛事之都」的定位。

在文化體育及旅遊方面，港府將深化「文體旅協同發展」，推廣特色中外節慶、城市漫步路線、賽馬旅遊及美食，並拓展郵輪客源及「跳島遊」水上活動。體育發展則堅持「精英化、盛事化、專業化、產業化與普及化」方向，善用啟德體育園與「M」品牌計畫爭取舉辦國際級賽事，並配合國家推廣「三大球」（足球、籃球、排球）。

文件發布後，港協暨奧委會主席霍震霆對規畫表示歡迎，並指出第28屆國家及地區奧委會協會（ANOC）全體代表大會將於今年12月首度在港舉行，接待逾1200名國際體育領袖，為實踐「體育盛事化」的重要契機。

全國港澳研究會顧問劉兆佳分析，該規畫是港府與中央多年共同探討並總結實踐經驗的成果。國務院港澳辦與香港中聯辦發言人亦表示，五年規畫為港府首次進行的整體頂層設計，對「一國兩制」實踐具有里程碑意義，期待特區政府將「願景圖」轉化為「實景圖」。

香港特首李家超和特區政府官員16日在特區政府總部舉行記者會，向現場傳媒解析香港第...
香港特首李家超和特區政府官員16日在特區政府總部舉行記者會，向現場傳媒解析香港第一個五年規畫及2026年施政報告。（中新社）

精華 FAQ

  • 規畫核心圍繞「四中心、一高地」與北部都會區，涵蓋金融、航運、貿易、創科與人才集聚，同時強調南金融、北創科布局，作為香港未來5年的整體發展主軸。

  • 規畫共列105項發展指標，其中22項屬主要指標，5項為具法律或行政約束力的約束性指標，涉及環保與北都熟地產出量，官員若未達標需承擔問責責任。

  • 港府將深化文體旅協同發展，推廣節慶、城市漫步、賽馬旅遊、美食與郵輪、跳島遊等項目，並借助啟德體育園與M品牌爭取國際賽事，打造亞洲盛事之都。

香港 港府

上一則

川習會評估 高盛：中美貿易料有進展 但雙邊關係重置難

下一則

對俄免簽1年來 綏芬河公路口岸客流近47萬人次 增長3成

延伸閱讀

李家超16日施政報告、首個5年規畫出台 兩文件共逾10萬字

李家超16日施政報告、首個5年規畫出台 兩文件共逾10萬字
港珠澳橋口岸「車上無感通關」人車共驗「智通行」12月上路

港珠澳橋口岸「車上無感通關」人車共驗「智通行」12月上路

懶人包／從「船王之子」到香港首任特首 董建華89歲人生謝幕

懶人包／從「船王之子」到香港首任特首 董建華89歲人生謝幕
沈方正掌台灣觀光研訓院 4路並進拚兆元產值

沈方正掌台灣觀光研訓院 4路並進拚兆元產值

熱門新聞

全紅嬋變瘦變美了。（視頻截圖）

全紅嬋為家鄉球隊助威 變瘦了、頭髮長又直、普通話流暢

2026-09-14 07:30
楊振寧遺孀翁帆發言。(取材自微博)

清華高等研究院冠名「楊振寧」翁帆一頭短髮露面

2026-09-09 04:05
華為創辦人任正非。（路透）

任正非全家神祕失聯？華為總部現武警？ 消息沸沸揚揚

2026-09-14 08:30
劉翔。（中新社資料照）

劉翔曝安置風波進展 ：已買斷、獲49.4萬人幣買斷費 全捐了

2026-09-09 23:05
廈門大學台灣研究院院長李鵬認為，美國霸權已進入不可逆的衰竭周期，愈來愈沒有能力阻撓中國統一台灣。（取材自中評社）

中學者：統一已進入衝刺階段 美國愈來愈無力阻撓

2026-09-13 02:31
中國企業回款難問題持續，規模以上工業企業應收帳款截至7月底達人民幣28.88兆元，平均回收期71.9天，小微企業資金周轉壓力也隨之升高。(新華社)

中國企業回款難加劇 應收帳逾4.3兆美元 官方出手

2026-09-13 11:12

超人氣

更多 >
家庭收入中位數去年8.7萬元創新高 亞裔家庭逾12萬元

家庭收入中位數去年8.7萬元創新高 亞裔家庭逾12萬元
「不該懲罰我的餘生」林逸欣喪父後現身：每天想爸爸3次

「不該懲罰我的餘生」林逸欣喪父後現身：每天想爸爸3次
好市多退貨拍賣中心可撿便宜 買家有嚴格規範

好市多退貨拍賣中心可撿便宜 買家有嚴格規範
因為1句話？中國女與白人婦女在首爾商場扭打 視頻瘋傳

因為1句話？中國女與白人婦女在首爾商場扭打 視頻瘋傳
愛而不得瘋狂跟蹤 無證男當街追殺「行刑處決」美女

愛而不得瘋狂跟蹤 無證男當街追殺「行刑處決」美女