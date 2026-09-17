4中心1高地 北都、亞洲盛事之都升級 港府「定都」推五年規畫
AI重點
文章重點整理：
香港特首李家超16日發表《香港特別行政區經濟和社會發展第一個五年規畫（2026-2030年）》及《2026年施政報告》，兩份文件全文逾10萬字，李家超發表長達近3小時的重點宣讀。明報、大公報報導，長達114頁的「一五」規畫共分為7篇28章，列出105項發展指標。其中，涵蓋「四中心、一高地」及「北部都會區」（北都）的內容占整體規畫近半篇幅（57頁）。
規畫第二篇明確將鞏固並提升香港作為國際金融、航運、貿易中心的地位，同時建設國際創新科技中心，並打造國際高端人才集聚高地。第三篇則重申「南金融、北創科」的空間布局，將北都定位為「深度參與大灣區建設、主動融入和服務國家發展大局的主平台，發展新質生產力的新引擎」，推動教育、科技與人才一體化發展。
在105項指標中，有22項被列為「主要指標」，包括5個具法律或行政約束力的「約束性指標」，分別涉及環境保護（4項）及北都熟地產出量（1項）。其餘如經濟增長、2030年非內地過夜旅客比率提升至40%等，則屬「預期性」指標。李家超強調，規畫建立「五年規畫統領、年度施政落實、財政預算支持、年度述職匯報」的執行體系，若官員未能達成約束性指標，必須承擔問責責任。特首每年向中央述職時亦將匯報落實進度。此外，《2026年施政報告》另訂有284個具體指標以支援規畫實施。
除「四中心、一高地」，規畫亦確立香港作為「全球最大離岸人民幣業務樞紐」、「低空創新應用亞太區樞紐」、「中外文化藝術交流中心」、「亞區域知識產權貿易中心」及「亞洲盛事之都」的定位。
在文化體育及旅遊方面，港府將深化「文體旅協同發展」，推廣特色中外節慶、城市漫步路線、賽馬旅遊及美食，並拓展郵輪客源及「跳島遊」水上活動。體育發展則堅持「精英化、盛事化、專業化、產業化與普及化」方向，善用啟德體育園與「M」品牌計畫爭取舉辦國際級賽事，並配合國家推廣「三大球」（足球、籃球、排球）。
文件發布後，港協暨奧委會主席霍震霆對規畫表示歡迎，並指出第28屆國家及地區奧委會協會（ANOC）全體代表大會將於今年12月首度在港舉行，接待逾1200名國際體育領袖，為實踐「體育盛事化」的重要契機。
全國港澳研究會顧問劉兆佳分析，該規畫是港府與中央多年共同探討並總結實踐經驗的成果。國務院港澳辦與香港中聯辦發言人亦表示，五年規畫為港府首次進行的整體頂層設計，對「一國兩制」實踐具有里程碑意義，期待特區政府將「願景圖」轉化為「實景圖」。
規畫核心圍繞「四中心、一高地」與北部都會區，涵蓋金融、航運、貿易、創科與人才集聚，同時強調南金融、北創科布局，作為香港未來5年的整體發展主軸。 規畫共列105項發展指標，其中22項屬主要指標，5項為具法律或行政約束力的約束性指標，涉及環保與北都熟地產出量，官員若未達標需承擔問責責任。 港府將深化文體旅協同發展，推廣節慶、城市漫步、賽馬旅遊、美食與郵輪、跳島遊等項目，並借助啟德體育園與M品牌爭取國際賽事，打造亞洲盛事之都。
精華 FAQ
規畫核心圍繞「四中心、一高地」與北部都會區，涵蓋金融、航運、貿易、創科與人才集聚，同時強調南金融、北創科布局，作為香港未來5年的整體發展主軸。
規畫共列105項發展指標，其中22項屬主要指標，5項為具法律或行政約束力的約束性指標，涉及環保與北都熟地產出量，官員若未達標需承擔問責責任。
港府將深化文體旅協同發展，推廣節慶、城市漫步、賽馬旅遊、美食與郵輪、跳島遊等項目，並借助啟德體育園與M品牌爭取國際賽事，打造亞洲盛事之都。
上一則
川習會評估 高盛：中美貿易料有進展 但雙邊關係重置難
下一則