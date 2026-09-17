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「玩任務可免費約會」 港男誤信 人財兩空被騙8.6萬美元

香港新聞組／香港17日電
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香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：香港33歲男子誤信「免費約會券」廣告，被騙逾68萬元。
  • 重點二：騙徒誘導受害人經Telegram及不明連結參與付費投票任務。
  • 重點三：警方稱一周接獲逾20宗相關騙案，總損失超過100萬港元。

世上沒有免費午餐，網上一些標榜「免費」的宣傳手法，往往是請君入甕的詐騙誘餌，一時不慎隨時中伏。警方16日在社交平台Fb防騙專頁「守網者」發帖，指在過去一星期，共接獲超過20宗涉及網上援交的騙案，總損失金額逾100萬港元（約12.74萬美元），當中一名33歲男子為取得一個交友約會網站的「免費約會券」，不惜多次付費參與「投票任務」，期間不斷匯錢至指定帳戶，最終被騙去逾68萬元（約8.66萬美元），落得人財兩空。

綜合大公、文匯報報導，據了解，受害人為一名33歲的香港男子。他於今年8月瀏覽一個交友約會網站時，點擊網站內的連結之後，被轉至手機通訊軟件Telegram，並與自稱「服務員」的騙徒聯絡。騙徒向受害人提供一條不明連結，要求他支付會費啟用賬戶，並訛稱只要在網站付費參與「投票任務」，即可獲得「免費約會券」。

受害人信以為真，按「客服」指示，將投票款項轉帳到多個不同的個人銀行及轉數快戶口，並在該不明網站參與投票。不過受害人在投票期間，曾多次出現「程序」或「步驟出錯」的提示，受害人被要求重新進行任務，而每次出錯後任務金額都會增大。受害人一直未起疑，加上「服務員」聲稱完成任務後不但可以獲得「免費約會券」，更可退回所有已繳付的款項，於是放下戒心繼續轉帳。

據悉，受害人在8月13至18日短短6天之內，先後7次按指示轉賬到騙徒提供的4個香港銀行戶口和兩個轉數快戶口。最終至本月初，受害人發現無法登入相關網站，同時收到警方主動聯絡才驚覺受騙，累計損失逾68萬元。案件現由觀塘警區刑事調查隊第六隊跟進。警方提醒市民，切勿點擊不明連結或下載來歷不明的應用程式；騙徒會以不同藉口索取金錢，切勿輕信網上的陌生人或標榜「免費」的廣告。

精華 FAQ

  • 受害人先在交友約會網站點擊連結，再轉至Telegram與騙徒聯絡，之後按指示多次轉賬參與投票任務，最終在6天內損失逾68萬元。

  • 騙徒聲稱只要付費參與網站投票任務，就可獲得「免費約會券」，並承諾完成後退回款項；當任務出錯時，又要求重做並提高金額，令受害人持續匯款。

  • 警方提醒市民切勿點擊不明連結或下載來歷不明的應用程式，也不要輕信陌生人以「免費」為名的宣傳，因騙徒常以不同藉口索取金錢。

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