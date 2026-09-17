黎智英女兒罹癌 黎崇恩籲北京「人道釋放」
黎崇恩在美國國會聽證會上，因妹妹黎采罹癌化療而呼籲北京人道釋放黎智英，讓父女得以團聚，並引發美方對香港自由與法治的關注。
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黎崇恩在美國國會聽證會上，因妹妹黎采罹癌化療而呼籲北京人道釋放黎智英，讓父女得以團聚，並引發美方對香港自由與法治的關注。
中國國家主席習近平24日訪美，香港壹傳媒集團創辦人黎智英的兒子黎崇恩16日在美國國會聽證會指出，妹妹黎采近期罹癌展開化療，呼籲中國當局釋放黎智英，讓他在最艱難時刻陪在女兒身旁。
78歲的黎智英2020年因危害國家安全等罪被捕，2026年初被判刑20年，女兒黎采近期證實罹癌。兒子黎崇恩16日出席美國國會及行政部門中國問題委員會(CECC)聽證會，呼籲釋放其父，讓健康不佳的父女能夠團聚。
黎崇恩表示，黎采上周在倫敦開始做化療，父親在高度維安的獄中得知女兒罹癌；黎采衷心希望父親陪伴她共同抗癌。希望中國官方思考人道釋放，對她及一位78歲受盡煎熬長者的意義。
黎崇恩說，父親是香港獄中最高齡的政治犯，被判20年刑期，如果不盡快釋放很可能死在獄中。
習近平一周後訪華府，黎崇恩的訴求很簡單，他稱父親不是威脅，身陷囹圄讓父親成為不義的象徵，死在監獄更將是恥辱。希望讓黎智英回家與家人團聚，在最艱難時刻陪在女兒身旁。
委員會共同主席史密斯(Chris Smith)表示，黎智英案提出言論自由基礎的意義為何、當前香港新聞自由及攸關法治等嚴肅問題。
川普5月訪問北京後，曾向習近平當面提出釋放黎智英，但他在訪問中指出，反應不正面，不感樂觀。
同日，在中國遭拘留的美國學者敏辛(Min Zin)的妻子西薇亞．辛(Sylvia Zin)出席眾院外交事務委員會一個小組委員會的聽證會，呼籲協助讓丈夫獲釋。
她說：「我深切希望川普總統能在下周的峰會期間，與中國國家主席習近平討論我丈夫的案件。」
敏辛是美國國務院認定在中國遭「不當拘留」的兩名美國公民之一。另一人是出生於中國的美籍地震學家陳有林(Youlin Chen)，他在中國遭拘留已近兩年。
他表示妹妹黎采近期罹癌並在倫敦開始化療，希望身陷獄中的黎智英能在女兒最艱難時刻陪伴她，也盼中國當局基於人道考量放人。 黎智英2020年被捕，2026年初被判20年刑期，黎崇恩稱他是香港獄中最高齡政治犯。案件也被美方視為牽涉言論自由、新聞自由與法治問題。 CECC共同主席史密斯指出，黎智英案凸顯言論自由與香港法治的重要性；同時，美方也在關注其他被中國拘留人士，並盼在峰會中向習近平提出相關人權議題。
精華 FAQ
他表示妹妹黎采近期罹癌並在倫敦開始化療，希望身陷獄中的黎智英能在女兒最艱難時刻陪伴她，也盼中國當局基於人道考量放人。
黎智英2020年被捕，2026年初被判20年刑期，黎崇恩稱他是香港獄中最高齡政治犯。案件也被美方視為牽涉言論自由、新聞自由與法治問題。
CECC共同主席史密斯指出，黎智英案凸顯言論自由與香港法治的重要性；同時，美方也在關注其他被中國拘留人士，並盼在峰會中向習近平提出相關人權議題。
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