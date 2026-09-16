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香港雙屍命案 繭居相依23年 社恐兄伴弟屍數周亡

香港新聞組／香港16日電
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香港鴨脷洲利東邨14日發現雙屍命案，分別55歲及53歲的兩兄弟陳屍單位內。據了解，55歲兄疑患社交恐懼症，長期與人斷絕來往，即便父母胞姊也有10年不相見，只靠53歲弟弟照顧，兄弟相依為命。懷疑胞弟猝死後，胞兄無人照顧，終致暴斃家中。

明報報導，中年兄弟分別倒斃在同住單位的廁所和房間，相信兩人分別於數周前及數日前死亡。消息稱兩兄弟個性內向，長年隱蔽及離開職場逾30年，兄長拒絕社交的情況尤為嚴重，與家人逾10年無見面，弟弟最後一次與家人見面亦是今年2月；據悉兩人靠父母提供生活費度日，住所是父母購入。

報導稱，死者姓梁，分別55及53歲，據悉胞弟被發現時倒斃睡房牀上，屍體見骨，相信數周前死亡；胞兄倒臥廁所內，估計數天前死亡。兩人身上無可疑傷痕，暫未確定實際死因、有無患病紀錄等，現場無檢獲遺書。

報導說，據了解，兩名事主自小性格內向，中四輟學，曾分別工作一年及數年，之後沒再投入職場，由父母每月提供1萬7000港元（約2167美元）生活費及代交水電費，兩兄弟同住至今約23年，另有一姊。據悉，哥哥迴避社交，少與人交談互動，兄弟沒接受正式醫學診斷；家人對上一次見哥哥已是逾10年前，最後一次見弟弟則是今年2月。消息稱，死者父母年邁且行動不便，難以探望，姊姊則有時會到訪，在大廈信箱放下現金及手寫信，上門敲門無人應便作罷。

據報導，有社福界人士稱今次悲劇確難發現，除非事主家人有使用社福服務，獲社工關心而「順藤摸瓜」了解其家庭狀況，才有機會得知背後故事提供支援。

報導指，社署稱社工已聯絡家屬，會按其福利需要協助。據了解，兩名死者均非社署社工跟進個案。媒體昨午到涉事利東邨東業樓單位外觀察，從門縫見到單位客廳雖有雜物，但尚算整潔，枱面有鍋具、罐頭、午餐肉、紙筆等，檯底有卡式石油氣、汽水及波鞋等。

精華 FAQ

  • 死者是同住香港鴨脷洲利東邨東業樓單位內的兩兄弟，分別55歲及53歲，姓梁。警方發現時，兩人分別倒斃在廁所與睡房內。

  • 兩兄弟長年隱蔽，離開職場逾30年，又很少與家人和外界接觸，且未接受正式社福跟進。除非家人有社福服務介入，否則很難掌握其生活狀況。

  • 據報他們主要靠父母每月提供1萬7000港元生活費和代交水電費維生，住所亦由父母購置。社署表示已聯絡家屬，會按其福利需要提供協助。

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