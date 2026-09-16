李家超16日施政報告、首個5年規畫出台 兩文件共逾10萬字

香港特首李家超15日出席行政會議前會見傳媒，展示香港第一個五年規畫及施政報告文本。（新華社）

香港 特首李家超16日早11時在立法會公布《香港第一個5年規畫》，並隨之發表新一份《施政報告》，下午3時半會在港府 總部舉行記者會，晚上7時出席電視論壇節目。兩份文件共超過10萬字，李家超將以扼要和重點方式，在立法會介紹核心內容。

完成發言後，文件全文將分別上載至各自專題網頁。文本及相關刊物會在20個民政諮詢中心派發。市民亦可於港九新界17座港府辦公大樓、66個公共屋邨商場等地點，索取重點簡介小冊子。

特首李家超昨日出席行政會議前見傳媒時，展示兩份文件的封面，前者為藍色，後者為綠色，形容兩者內容「很充實」，合共超過10萬字；為方便了解，政府亦製作一套兩冊的《摘要》介紹重點，封面是「維港在晨光下欣欣向榮的景象」。

他重申，五年規畫不等同「計畫經濟」，而是指出戰略方向、發展路向及優先範疇，也是未來5年要落實的藍圖，因此每年政府推行政策時，也要確立各項工作的優次，確保5年後達到目標。

文匯報報導，李家超表示，今年的施政報告是5年規畫公布後的第一份施政報告，有特別意義，所以他將編制時的用心，定為施政報告的主題，「以長遠謀全局 以改革開新篇 促發展創機遇 惠民生向未來」，「意思是，我們以5年規畫的長遠目光，謀畫香港全局；推動改革，促進發展，開創機遇；將發展的經濟紅利惠及市民，共享成果，擁抱未來。」他透露，兩份文件內容非常充實，合共超過10萬字，並製作一套兩冊的《摘要》，包含兩份文件的重點。

他希望用兩三個小時，扼要介紹兩份文件的核心內容，並呼籲市民比較兩份文件的正式文本，「從而看到兩者如何一脈相承、如何點睛畫龍。」

今年年初，李家超首次提到會領導港府主動對接國家「十五五」規畫，並歷史性首次制定香港的第一個5年規畫。過去3個月，李家超和各司局長舉辦超過100場諮詢會，與市民直接交流，更走進社區，親身聽取市民的意見。

李家超早前表示，將來的施政報告會按香港5年規畫制定指標並交代進展。他15日進一步解釋，5年規畫中將設定一些指標，其中一些指標具有約束力，另一些指標則具有前瞻性。他認為，任何港府在設定指標時都會考慮類似的因素，有些事情港府必須做，指標對港府而言尤其具有約束力；有些事情港府很想做，但亦需要大家的參與，港府將發揮領導作用，協調資源並制定正確的政策，但每個人都必須盡自己的一分力，才能取得最佳成果。

香港特首李家超15日出席行政會議前會見傳媒，展示香港第一個五年規畫及施政報告文本。（中新社）