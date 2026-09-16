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大學軟科世界排名 港21學科進10強 理大旅遊休閒管理10連冠

香港新聞組／香港16日電
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2026年軟科世界一流學科排名，理工大學表現最為突出，共有23個學科躋身全球50...
2026年軟科世界一流學科排名，理工大學表現最為突出，共有23個學科躋身全球50強，上榜學科數量居全港之首，當中有6個學科名列全球前10。（取材自官網）

香港多所大學在招生及延攬世界一流教授、科研精英方面早已建立成熟基礎，在多個國際排名中屢獲殊榮，進一步增強人才引力。在昨日公布的2026年軟科世界一流學科排名（GRAS）中，香港各所大學共有21個學科打入全球十大，43個學科位列世界20強，涵蓋工程、醫學、理學、社會科學等焦點領域，表現較去年更進一步。

綜合文匯報、大公報等香港媒體報導，香港理工大學在本次排名中表現最為突出，共有23個學科躋身全球50強，上榜學科數量居全港之首，當中有6個學科名列全球前10；旅遊休閒管理及交通運輸工程分別蟬聯榜首，前者更是連續第十年獲軟科評為最頂尖學科，管理學（全球第2）、土木工程（全球第3）、能源科學與工程（全球第4）及機械工程（全球第10）。

香港大學的「教育學」在今年排名中高居全球第2，創下歷來最佳成績，並蟬聯亞洲第一。

香港城市大學今年共有44個學科獲得排名，較去年新增兩科。城大有22個學科躋身全球50強，其中4個學科躋身全球前十，包括圖書情報科學位列第三、冶金工程排第九、能源科學與工程排第九及公共管理位列第十，總體有10個學科位列全港第一。

香港中文大學有4科列全球十強，其中地理學及護理學均排第五，教育學全球第8；香港科技大學則以排第六的計算機科學與工程表現最佳，並有多個工程學科屬於全球20強；而香港教育大學的教育學同樣躋身前十，名次由去年第九升至今年的第三。

香港浸會大學及嶺南大學亦表現不俗，前者共有25個學科上榜較去年增2個；後者上榜學科由3個增至8個。

2026年GRAS評估全球逾3000所大學，今年有來自約96個國家或地區的高校上榜，涵蓋57個學科，涉及理學、工學、生命科學、醫學和社會科學五大領域，並按世界一流教師、世界一流成果、高水平研究成果、科研影響力及國際合作五個方向進行評估。

總體來說，美國的大學於今年學科排名中仍保持領先，於27個學科佔據榜首，而內地大學持續進步，於22個學科拔得頭籌，包括於化學和海洋科學2個學科首度問鼎世界第一。

在香港方面，各大學今年排名表現亮眼，全球十強學科由去年的16個科次增至21個，20強科次則由40個增至43個。

精華 FAQ

  • 香港各大學今年共有21個學科打入全球10強，較去年的16個增加；20強科次亦由40個增至43個，反映本港院校在多個學科領域持續進步，整體競爭力明顯提升。

  • 香港理工大學表現最亮眼，共有23個學科躋身全球50強，數量居全港之首，當中6科列全球前10；旅遊休閒管理更連續10年排名第一，展現其國際領先地位。

  • 港大教育學排全球第2並居亞洲第一；城大有4科入前10及10科全港第一；中大有4科入前10；科大計算機科學與工程排第6；教大教育學升至全球第3。

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