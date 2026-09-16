我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「聯絡不上同事」洛杉磯新聞直升機墜毀3死 自家主播心碎報導

獨旅族快看 進飯店別急著關門 空服員曝90秒「安全6步驟」

香港第一任特首董建華20日公祭 7京官任治喪委員

香港新聞組／香港16日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

香港首任特首、全國政協前副主席董建華上周二（9月8日）辭世，享年89歲。董建華治喪委員會公布喪禮安排，定於本周六（19日）下午3時在香港殯儀館設靈，翌日上午舉行公祭及大殮，早上11時辭靈。

綜合香港媒體報導，治喪委員會由87人組成，主任委員由中央政治局委員、全國政協第一副主席石泰峰擔任，連同石在內，共有7名中央官員擔任委員，另有四大駐港機構代表。按照慣例，治喪名單內的中央官員都會赴港。

據報導，治喪委員會今在多份報章刊登訃告，形容董建華是「一國兩制」傑出貢獻者、著名愛國人士、傑出社會活動家及中國共產黨的親密朋友。根據訃文和治喪委員會的組成，董建華的喪禮預計將採「國葬」規格，是繼兩名全國政協前副主席安子介及霍英東後，再有「副國級國家領導人」逝世後在港「國葬」。

報導稱，治喪委員會成員涵蓋政商界，4名副主任委員包括全國政協副主席梁振英、全國政協副主席兼秘書長王東峰、中央港澳辦主任夏寶龍及特首李家超。

報導說，其他委員涵蓋多名中央官員及中央駐港機構代表，包括全國政協副祕書長韓建華、中央統戰部常務副部長沈瑩、中央港澳辦常務副主任徐啟方、國務院副秘書長王永紅，以及中聯辦主任周霽、駐港國安公署署長董經緯、外交部駐港公署特派員崔建春及駐港部隊政治委員賴如鑫。

報導指，其他委員包括多名現任及前任全國政協常委，如李家傑、何超瓊、林建岳、施榮懷等。前特首曾蔭權和林鄭月娥，曾與董建華共事的本港首任終審法院首席法官李國能、首任律政司長梁愛詩、時任財政司長唐英年、前教統局長李國章等，以及現屆政府6名司長及副司長，均在名單。商界則有長和系創辦人李嘉誠、恒隆榮譽董事長陳啟宗、周大福集團主席鄭家純。

精華 FAQ

  • 治喪委員會公布，董建華將於19日下午3時在香港殯儀館設靈，翌日上午舉行公祭及大殮，並於早上11時辭靈，整體安排相當正式。

  • 治喪委員會共有87人，主任委員由中央政治局委員、全國政協第一副主席石泰峰擔任；名單中還包括7名中央官員，以及多名港澳及政商界人士。

  • 報導指出，訃文與治喪委員會成員組成顯示，董建華被形容為對「一國兩制」有傑出貢獻，且中央官員大規模列名並預計赴港，故被視為近似國葬規格。

香港 國務院 董建華

上一則

滬商被騙1400萬 9人詐團中6人是演員 老總豪宅全是假

下一則

北京香山論壇揭幕／中日關係緊張 日本未獲邀

延伸閱讀

懶人包／從「船王之子」到香港首任特首 董建華89歲人生謝幕

懶人包／從「船王之子」到香港首任特首 董建華89歲人生謝幕
董建華89歲辭世 從船王之子到首任特首「見證香港回歸」

董建華89歲辭世 從船王之子到首任特首「見證香港回歸」
香港特區首任行政長官董建華離世 享壽89歲

香港特區首任行政長官董建華離世 享壽89歲
老婆是初戀 董建華與妻結褵65年「從沒傳桃色新聞」

老婆是初戀 董建華與妻結褵65年「從沒傳桃色新聞」

熱門新聞

全紅嬋變瘦變美了。（視頻截圖）

全紅嬋為家鄉球隊助威 變瘦了、頭髮長又直、普通話流暢

2026-09-14 07:30
楊振寧遺孀翁帆發言。(取材自微博)

清華高等研究院冠名「楊振寧」翁帆一頭短髮露面

2026-09-09 04:05
華為創辦人任正非。（路透）

任正非全家神祕失聯？華為總部現武警？ 消息沸沸揚揚

2026-09-14 08:30
劉翔。（中新社資料照）

劉翔曝安置風波進展 ：已買斷、獲49.4萬人幣買斷費 全捐了

2026-09-09 23:05
廈門大學台灣研究院院長李鵬認為，美國霸權已進入不可逆的衰竭周期，愈來愈沒有能力阻撓中國統一台灣。（取材自中評社）

中學者：統一已進入衝刺階段 美國愈來愈無力阻撓

2026-09-13 02:31
中國企業回款難問題持續，規模以上工業企業應收帳款截至7月底達人民幣28.88兆元，平均回收期71.9天，小微企業資金周轉壓力也隨之升高。(新華社)

中國企業回款難加劇 應收帳逾4.3兆美元 官方出手

2026-09-13 11:12

超人氣

更多 >
欠HOA 977元 病重夫婦47.5萬元房屋遭法拍 8172元賣出

欠HOA 977元 病重夫婦47.5萬元房屋遭法拍 8172元賣出
億萬富豪孟格不買房屋火險 還說巴菲特也一樣 原因...

億萬富豪孟格不買房屋火險 還說巴菲特也一樣 原因...
有其母必有其子…馬斯克78歲媽睡星際基地車庫：很奢侈

有其母必有其子…馬斯克78歲媽睡星際基地車庫：很奢侈
麥當勞免費送雙層起司漢堡 只限這一天

麥當勞免費送雙層起司漢堡 只限這一天
泰王夫婦出訪竟自己開飛機 雨中駕波音737 駕駛艙畫面曝光

泰王夫婦出訪竟自己開飛機 雨中駕波音737 駕駛艙畫面曝光