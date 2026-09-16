香港第一任特首董建華20日公祭 7京官任治喪委員

香港 首任特首、全國政協前副主席董建華 上周二（9月8日）辭世，享年89歲。董建華治喪委員會公布喪禮安排，定於本周六（19日）下午3時在香港殯儀館設靈，翌日上午舉行公祭及大殮，早上11時辭靈。

綜合香港媒體報導，治喪委員會由87人組成，主任委員由中央政治局委員、全國政協第一副主席石泰峰擔任，連同石在內，共有7名中央官員擔任委員，另有四大駐港機構代表。按照慣例，治喪名單內的中央官員都會赴港。

據報導，治喪委員會今在多份報章刊登訃告，形容董建華是「一國兩制」傑出貢獻者、著名愛國人士、傑出社會活動家及中國共產黨的親密朋友。根據訃文和治喪委員會的組成，董建華的喪禮預計將採「國葬」規格，是繼兩名全國政協前副主席安子介及霍英東後，再有「副國級國家領導人」逝世後在港「國葬」。

報導稱，治喪委員會成員涵蓋政商界，4名副主任委員包括全國政協副主席梁振英、全國政協副主席兼秘書長王東峰、中央港澳辦主任夏寶龍及特首李家超。

報導說，其他委員涵蓋多名中央官員及中央駐港機構代表，包括全國政協副祕書長韓建華、中央統戰部常務副部長沈瑩、中央港澳辦常務副主任徐啟方、國務院 副秘書長王永紅，以及中聯辦主任周霽、駐港國安公署署長董經緯、外交部駐港公署特派員崔建春及駐港部隊政治委員賴如鑫。

報導指，其他委員包括多名現任及前任全國政協常委，如李家傑、何超瓊、林建岳、施榮懷等。前特首曾蔭權和林鄭月娥，曾與董建華共事的本港首任終審法院首席法官李國能、首任律政司長梁愛詩、時任財政司長唐英年、前教統局長李國章等，以及現屆政府6名司長及副司長，均在名單。商界則有長和系創辦人李嘉誠、恒隆榮譽董事長陳啟宗、周大福集團主席鄭家純。