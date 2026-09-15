香港經濟向好 德勤上調零售額年增8.4% 投資者信心也增

香港零售市場上半年銷售額年增9.7%至2030億。圖為民眾在一時裝店內選購衣服。（中通社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 德勤上調香港全年零售銷售預測至4120億，按年增長8.4%

德勤上調香港全年零售銷售預測至4120億，按年增長8.4% 重點二： 訪港旅客、樓市回暖與人民幣走強，共同支撐零售市道。

訪港旅客、樓市回暖與人民幣走強，共同支撐零售市道。 重點三：投資者信心指數維持68，廣東對港出口亦大增逾四成。

受惠於訪港旅客人次增長、樓市回暖帶動財富效應，以及外貿出口大幅飆升，香港 整體經濟與消費市場呈現穩步向上態勢。多項最新數據顯示，香港今年全年零售銷售預測已獲上調至4120億（港元，下同，約525億美元），按年增長8.4%；投資者信心指數維持68的正面偏強水平，對港股後市看法較去年樂觀；與此同時，廣東對港出口激增逾四成，反映區域貿易往來熱絡。

綜合大公報、明報報導，零售市場方面，國際會計師事務所德勤指出，在上半年訪港旅客量達2670萬人次的帶動下，市道表現理想，預測全年訪港旅客將達5900萬人次，加上大型盛事推動與人民幣走勢強勁，將香港今年零售銷售額預測上調至4120億。

德勤中國香港消費市場業務主管合夥人鄭煥然表示，上半年零售表現理想，主要受惠於訪港旅客大幅增長、財富效應帶動，以及科技產品更新換代需求；物業成交逐步回暖，亦帶動家電及家庭用品銷情。鄭煥然指出，雖然下半年受到宏觀經濟因素影響，零售額增幅預計放緩至7%（約2090億），且整體市場仍需三至五年時間才能重返歷史高峰，但全年零售總額表現依然不俗。

鄭煥然並提到，人民幣兌美元過去一年持續走強，內地消費者享有正面匯兌收益，若強勢延續將有利香港零售市道。

對於零售額何時重返高位，鄭煥然坦言不宜期望爆發式增長，估計要重返2013至2014年約4940億的歷史峰值，仍需三至五時間，關鍵在於內地經濟穩定性及就業市場復甦步伐。

金融投資環境亦顯現韌性。大新銀行「投資者信心指數」調查，指數錄得68，反映市場信心偏強，有59%受訪者在過去一年實現投資獲利，高資產值群組獲利比率更達81%。受訪者預期恒生指數未來12個月有望上升15%至2萬8907點。大新銀行總經理兼財富管理處副主管張浩欣指出，儘管市場面臨Fed利率走勢等不確定因素，但若議息結果符合預期，投資者仍能在市況明朗後捕捉機會；在大新銀行經濟研究及投資策略部的估計下，恒生指數今年高位看好2萬7000點。

在對外貿易與區域合作上，文匯報報導，海關廣東分署公布的最新數據顯示，今年前八個月廣東外貿進出口總值達7.54兆人民幣（約1.12兆美元），按年增長21.7%。其中，廣東對香港的出口表現尤為出色，增幅超過四成；同時在人工智能熱潮帶動下，集成電路進口需求大增51.6%，為區域經貿注入強勁動力。