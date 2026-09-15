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布局北都 香港科大擬建國際校園 中大著力打通粵港科創通道

香港新聞組／香港15日電
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香港首份五年規畫將全力加速北部都會區建設，圖為新界北都大學城用地模擬圖。（取材自...
香港首份五年規畫將全力加速北部都會區建設，圖為新界北都大學城用地模擬圖。（取材自臉書）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：北都大學城成香港五年規畫核心，科大、中大等加速布局。
  • 重點二：科大擬在洪水橋與牛潭尾雙校區建國際校園，推動產學研共生。
  • 重點三：中大與浸大分別聚焦粵港轉化通道、中醫藥及文創創新。

香港首份五年規畫將全力加速北部都會區建設，其中「北都大學城」成為推動教育、科技與人才融合的核心重點。香港多所大學正積極部署，透過促進校企協同、引進海外頂尖人才、聚焦優勢學科及加速成果轉化，攜手建構「產學研共處共生」的創科生態圈，為香港經濟轉型注入全新動能。其中，科大擬於洪水橋及牛潭尾雙校區同時落子並建國際校園；浸大鎖定中醫藥與文創兩大賽道；中大則著力打通粵港科創通道，加速科研成果轉化落地。

據香港文匯報報導，香港科技大學副校長（研究及發展）鄭光廷首度透露，該校將在北都大學城的洪水橋及牛潭尾校區同步布局，按不同領域特性、鄰近企業分布及產業需求，把重要科研單位與教育項目分置兩地，主軸在於促進產學研更緊密共處共生。

鄭光廷分析，北都的優勢在於能整合香港與深圳兩地所長：香港高校基礎科研扎實、具備吸引國際人才的條件與早期創科動能；深圳則擁有雄厚企業實力及完整上下游產業鏈，有利科研成果轉化落地，兩者互補正是推動創科的關鍵。他認為大學城可透過吸引師生、科研人員及企業落戶，迅速形成新社區與產業聚落，成為啟動北都提速發展的重要引擎。

據報導，在人才策略上，鄭光廷指科大在北都的重點戰略之一是建設國際校園，形容這是世界上少有的機會，既能結合粵港澳大灣區互補優勢，亦可發揮香港的國際平台角色，透過與頂尖海外大學開辦聯合課程及科研項目引入全球一流人才。他強調推進思路並非以單一學院為單位考量，而是採取跨學院、跨學系、跨學科乃至跨大學的國際合作模式，才能貼近社會與企業需要，初步接觸後多所國際院校反應正面。

報導稱，香港浸會大學暫任首席創新總監劉樂庭表示，五年規畫為科創、教育、文化等重點領域劃定清晰賽道，改變過去香港自主摸索、零散對接的局面，為產學研成果轉化提供精準政策指引。他透露浸大計畫深耕中醫藥與文創兩大特色領域，中醫藥方面將以現代通用科學重新梳理、驗證及標準化，搭建「科學賦能、標準重構、港地聯動、全球輸出」體系；文創方面則以自主研發的AI賦能未來影院系統，推動技術與影視創作、沉浸式體驗及文旅場景融合。

香港中文大學知識轉移事務處處長王家達則指出，北都大學城具備絕佳區位優勢，有助香港高校優質科研成果高效對接市場需求，大幅提升產學研落地效率。中大未來將依託北都建設紅利，持續打通粵港科創通道，全方位加快科研成果轉化。

北部都會區要提速發展，人才是關鍵。無人機航拍北都大學城區域的洪水橋/廈村新發展區...
北部都會區要提速發展，人才是關鍵。無人機航拍北都大學城區域的洪水橋/廈村新發展區。（中新社資料照片）

精華 FAQ

  • 科大計畫在洪水橋及牛潭尾同步落子，按不同領域特性與企業分布安排科研及教育項目，並以建設國際校園為核心，吸引海外頂尖人才與推動產學研共生。

  • 中大看重北都大學城的區位優勢，認為有助高校科研更快對接市場需求，未來會依託北都建設紅利，持續打通粵港科創通道，加快成果轉化落地。

  • 浸大暫任首席創新總監表示，學校將深耕中醫藥與文創兩大賽道，前者以科學驗證和標準化建立輸出體系，後者則結合AI影院系統，拓展影視與文旅應用。

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