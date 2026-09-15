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女方十多年後報警…元朗區議員施駿興昔日性侵13歲女童罪成

香港新聞組／香港15日電
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香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：元朗區議員施駿興涉非禮與未成年女童，非法性交罪成。
  • 重點二：法庭接納女事主供詞，裁定一項非法性交罪成立，非禮罪脫。
  • 重點三：若判監逾3個月將喪失議員資格，當局已啟動調查程序。

香港元朗區議員施駿興多年前在學校的課外活動中認識一名女童，涉於2008年非禮當時年僅11歲的女童，再於2011年與她非法性交，女方十多年後報警，案件14日在區域法院裁決。女事主作供時詳細道出性交過程，法庭信納事主說法，裁定被告一項與16歲以下女童非法性交罪成，另一項非禮罪則因控方未能舉證下罪脫。被告須還押至10月27日作求情及判刑，其間待取事主的創傷報告。

明報報導，施駿興的區議員酬津已在還押當日起暫停發放。根據條例，若議員被裁定犯罪而判監超過三個月，即喪失擔任議員的資格。民政及青年事務局長已收到元朗區議會主席及三名元朗區議員根據「區議會條例」致函就此發起調查，將按條例及區議員履職監察制度委任監察委員會調查。

據報導，控罪指出，39歲被告施駿興被控於2008年11月某日在高山道公園非禮11歲女童X，以及在2011年3月14日與13歲的X非法性交。

就非禮罪，事主X指被告曾要求坐在他的大腿上，並觸碰她的胸部，兩人當日有合照。報導稱，法官陳廣池在裁決時指出，對X來說，首次與信任的成人近距離接觸和合照屬刻骨銘心的事，信納X可能曾在某時某地遭被告非禮。惟X事後未能在曾部分改建的高山道公園找到案發位置，陳官亦引述辯方專家指出，合照背景有蒲葵樹的蹤影，當時高山道公園無種植該樹種，加上該控罪詳情列明發生於2008年11月的高山道公園，故控方未能就案發日期和地點舉證，裁定被告非禮罪脫。

報導指出，至於非法性交罪，兩人於2010年重遇後成為情侶，陳官稱案發時X曾透過情人節禮物的便箋對被告說「愛你一百個世紀」，明顯配合被告並以身相許，作供時在庭上詳細道出性交過程，信納X的證供。對於被告提交港鐵上的合照，證明兩人2011年3月14日晚只曾一起乘港鐵到尖沙咀用膳，並無性交，陳官質疑辯方若認為合照證據夠強，為何無一早要求控方撤控，加上法庭不明白被告為何與X用膳期間無拍照，以及為何被告會約她山長水遠到尖沙咀用膳，更約在不方便兩人的荃灣西集合，因此認為被告所述版本不盡不實，裁非法性交罪成。

精華 FAQ

  • 區域法院裁定他一項與16歲以下女童非法性交罪成，認為女事主供詞可信；至於另一項2008年的非禮罪，則因控方未能證明案發時間和地點而罪脫。

  • 法官雖接納女事主曾遭不當對待，但她未能準確指出改建後的案發位置，加上相片背景與公園環境不符，控方亦未能就日期和地點完成舉證，因此非禮罪不成立。

  • 根據條例，若議員最終被判監超過3個月，便會喪失議員資格；目前其酬津已暫停發放，民政及青年事務局亦已按區議會條例啟動相關調查程序。

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