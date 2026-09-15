盜刷買iPhone 香港3天1209宗 暫不涉網路攻擊

香港示意圖。(圖：shutterstock)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 香港新iPhone預購爆出信用卡盜刷，3天接獲1209宗報案。

香港新iPhone預購爆出信用卡盜刷，3天接獲1209宗報案。 重點二： 涉款約2500萬元，銀行與公司初步調查指不涉及網路攻擊。

涉款約2500萬元，銀行與公司初步調查指不涉及網路攻擊。 重點三：專家指商戶疑停用3D Secure驗證，警方正追查資料外洩源頭。

新iPhone 預購信用卡盜用事件引發關注，警方截至14日下午5時接獲1209名市民報案，總涉款約2500萬元（港元，下同，約318.7萬美元），有關銀行和公司初步調查發現不涉及網路攻擊。

大公報報導，Apple香港 14日稱所有已收到的訂單在處理前會接受審核，正盡快取消任何涉及欺詐的交易。立法會議員吳傑莊表示，由於手機尚未出貨，銀行未結算，預料事件未必造成太大損失，提醒擁有大量私隱數據的機構須小心保護數據庫。

警方14日晚表示，事發後已即時聯絡有關銀行和蘋果公司，分享報案資料以便盡快取消可疑交易。根據有關銀行和公司的初步調查，發現系統運作正常，暫不涉及網絡攻擊；涉案交易均無需經過驗證碼等方式驗證，即付款過程不需經持卡人確認。

據報導，警方表示正追查信用卡資料洩露的源頭，包括分析受影響市民是否在相同平台提交涉案資料、是否曾墜入釣魚詐騙，以及涉案人士的身分和數碼足跡。有資訊科技專家分析，不法分子今次能夠成功大規模盜用信用卡，關鍵在於商戶在12日預購當晚，懷疑停用「3D Secure」（3DS）雙重安全驗證。

蘋果官方發言人14日回應事件，表示「所有已收到的訂單均會在處理前接受審核，正盡快識別及取消任何可能已被提交的欺詐交易」。至於被騙徒利用他人信用卡提交的惡意訂單，將被廠方從系統後台直接攔截並作廢。

立法會議員吳傑莊指出，正常網上信用卡交易在輸入卡號及安全碼後，必須通過手機短訊一次性密碼（OTP）或手機銀行應用程式認證，商戶可能為避免在搶購高峰期，導致網絡嚴重擠塞，為加快交易速度，容許部分交易在無認證下過關。

至於最終責任歸屬，吳傑莊強調，若商戶基於營運考慮而主動停用額外驗證，按金管局規則，商戶應負上非授權交易的全責與相關財務損失，由於手機尚未出貨，銀行未結算，預料事件未必造成太大損失。