我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國出入境新規上路 外媒指2產業人才被鎖定

新手媽Lady Gaga 傳定居灣區馬連縣千萬豪宅

盜刷買iPhone 香港3天1209宗 暫不涉網路攻擊

香港新聞組／香港15日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：香港新iPhone預購爆出信用卡盜刷，3天接獲1209宗報案。
  • 重點二：涉款約2500萬元，銀行與公司初步調查指不涉及網路攻擊。
  • 重點三：專家指商戶疑停用3D Secure驗證，警方正追查資料外洩源頭。

iPhone預購信用卡盜用事件引發關注，警方截至14日下午5時接獲1209名市民報案，總涉款約2500萬元（港元，下同，約318.7萬美元），有關銀行和公司初步調查發現不涉及網路攻擊。

大公報報導，Apple香港14日稱所有已收到的訂單在處理前會接受審核，正盡快取消任何涉及欺詐的交易。立法會議員吳傑莊表示，由於手機尚未出貨，銀行未結算，預料事件未必造成太大損失，提醒擁有大量私隱數據的機構須小心保護數據庫。

警方14日晚表示，事發後已即時聯絡有關銀行和蘋果公司，分享報案資料以便盡快取消可疑交易。根據有關銀行和公司的初步調查，發現系統運作正常，暫不涉及網絡攻擊；涉案交易均無需經過驗證碼等方式驗證，即付款過程不需經持卡人確認。

據報導，警方表示正追查信用卡資料洩露的源頭，包括分析受影響市民是否在相同平台提交涉案資料、是否曾墜入釣魚詐騙，以及涉案人士的身分和數碼足跡。有資訊科技專家分析，不法分子今次能夠成功大規模盜用信用卡，關鍵在於商戶在12日預購當晚，懷疑停用「3D Secure」（3DS）雙重安全驗證。

蘋果官方發言人14日回應事件，表示「所有已收到的訂單均會在處理前接受審核，正盡快識別及取消任何可能已被提交的欺詐交易」。至於被騙徒利用他人信用卡提交的惡意訂單，將被廠方從系統後台直接攔截並作廢。

立法會議員吳傑莊指出，正常網上信用卡交易在輸入卡號及安全碼後，必須通過手機短訊一次性密碼（OTP）或手機銀行應用程式認證，商戶可能為避免在搶購高峰期，導致網絡嚴重擠塞，為加快交易速度，容許部分交易在無認證下過關。

至於最終責任歸屬，吳傑莊強調，若商戶基於營運考慮而主動停用額外驗證，按金管局規則，商戶應負上非授權交易的全責與相關財務損失，由於手機尚未出貨，銀行未結算，預料事件未必造成太大損失。

精華 FAQ

  • 警方截至14日下午5時共接獲1209名市民報案，涉及款項約2500萬元。事件集中在新iPhone預購期間，規模相當大，已引起銀行、Apple香港及警方同步處理。

  • 有關銀行和公司初步調查顯示，系統運作正常，暫未發現遭受網路攻擊。涉案交易亦似乎未經驗證碼等二次確認，令不法分子可直接完成付款。

  • 資訊科技專家指，商戶在預購當晚疑停用3D Secure雙重驗證，令部分交易毋須OTP或手機App確認便可過關。警方現正追查資料外洩源頭及涉案者身分。

香港 Apple iPhone

上一則

北京香山論壇登場 百國60餘部級和軍隊總長級代表與會

下一則

布局北都 香港科大擬建國際校園 中大著力打通粵港科創通道

延伸閱讀

香港iPhone預購爆信用卡盜刷潮 2天逾700案 涉款187萬美元

香港iPhone預購爆信用卡盜刷潮 2天逾700案 涉款187萬美元
香港昨起預售蘋果新手機 傳港人信用卡被盜用買手機

香港昨起預售蘋果新手機 傳港人信用卡被盜用買手機
涉盜刷信用卡買蘋果手機手表 法拉盛36歲華男康州被捕

涉盜刷信用卡買蘋果手機手表 法拉盛36歲華男康州被捕
父WhatsApp被盜 兒遭「深偽聲紋」詐騙1700萬

父WhatsApp被盜 兒遭「深偽聲紋」詐騙1700萬

熱門新聞

一名上海男子飛機上揮拳傷人，被逮捕。（取材自網易號「Mr王的飯後茶」）

小孩踢椅起爭執...上海男洛杉磯航班上打人 全家遭美遣返

2026-09-07 21:36
全紅嬋變瘦變美了。（視頻截圖）

全紅嬋為家鄉球隊助威 變瘦了、頭髮長又直、普通話流暢

2026-09-14 07:30
楊振寧遺孀翁帆發言。(取材自微博)

清華高等研究院冠名「楊振寧」翁帆一頭短髮露面

2026-09-09 04:05
劉翔。（中新社資料照）

劉翔曝安置風波進展 ：已買斷、獲49.4萬人幣買斷費 全捐了

2026-09-09 23:05
湖北三峽大學數據科學與大數據技術專業今年大一新生有兩個「劉欣怡」，一個來自隨州（圖右）、一個來自武漢，兩人不僅同名同姓考上同一大學同一科系，連生日都是同一天。（取材自湖北日報）

同名同姓同年同月同日生 今年又考上同一大學同科系

2026-09-07 04:14
華為創辦人任正非。（路透）

任正非全家神祕失聯？華為總部現武警？ 消息沸沸揚揚

2026-09-14 08:30

超人氣

更多 >
哈利、梅根因「安全考量」兒女返英才上學2天又轉學了

哈利、梅根因「安全考量」兒女返英才上學2天又轉學了
全紅嬋為家鄉球隊助威 變瘦了、頭髮長又直、普通話流暢

全紅嬋為家鄉球隊助威 變瘦了、頭髮長又直、普通話流暢
81歲蘋果花歌后曝106歲母長壽秘訣 3年前病危插管靠這招挺過

81歲蘋果花歌后曝106歲母長壽秘訣 3年前病危插管靠這招挺過
任正非全家神祕失聯？華為總部現武警？ 消息沸沸揚揚

任正非全家神祕失聯？華為總部現武警？ 消息沸沸揚揚
加州女收12萬代孕 發現娃父是中國億萬富豪 5次被拒見

加州女收12萬代孕 發現娃父是中國億萬富豪 5次被拒見