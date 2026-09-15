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香港消委會：超市「買1送1」比5折貴 促銷品可能無折扣

香港新聞組／香港15日電
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香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：消委會調查發現多買優惠未必等於五折。
  • 重點二：部分促銷貨品折扣偏低甚至比平日更貴。
  • 重點三：大包裝單價有時高於小包裝應先比價。

香港消費者委員會調查三間大型連鎖超市發現，各類「多買優惠」例如「買1送1」、「加$1多1件」等，實際折扣遠低於五折，個別貨品實際可能完全無折扣，甚至更貴；部分大包裝貨品的「每單位單價」亦較小包裝高。消委會建議，消費者宜多比較貨品的「每單位單價」及過往售價，並善用「格價資訊通」掌握慣常購買貨品的價格水平。

大公報報導，消委會透過「格價資訊通」分析百佳、惠康及AEON三間大型連鎖超市，於2025年9月至2026年7月期間，222件包裝食品及日用品的網上價格及促銷安排。在調查期間，其中2間超市共48件貨品曾提供「買1送1」、「任揀2件，其中1件免費」或「加$1多1件」等多買優惠，有貨品在促銷及非促銷時段的單件售價大致維持相若水平，計及多買優惠的實際折扣接近五折，但有部分貨品在促銷時標示的單件售價較非促銷時為高，若與非促銷時段的單件售價相比，實際折扣遠低於五折。

據報導，消委會舉例，一款150毫升裝麻油，有一間超市曾推出「買一送一」，優惠期內單件售價為20元或22元（港元，下同，約2.8美元），高於優惠前的10元至14元，按優惠折算後的單件售價與優惠前比較，折扣幅度最高約29%，未必符合消費者對相當於接近五折預期。另一間超市亦曾就同款麻油推出「任揀2件，其中1件免費」優惠，單件售價為22元，優惠折算後平均每件11元，如與優惠開始前單件10元至14元比較，折扣幅度最高僅約21%。上述兩項優惠於部分時段，該貨品的平均每件售價甚至較非促銷時段高出約10%，即高1元，反映未必所有多買優惠都較非促銷時段划算。

調查發現，連鎖超市同一產品的大包裝未必更便宜。調查從同一超市選取15組同品牌、同類別而設有不同包裝規格的貨品，以淨重量或容量計算每100克或100毫升的「每單位單價」作比較，發現7組貨品的大包裝單價，部分時段比小包裝高2%至35%。有兩間超市同日出售2公升及1.25公升裝的同一品牌樽裝汽水，按每100毫升計算，2公升裝的「每單位單價」為0.75元至1元，1.25公升裝為0.68元至0.95元，前者較後者高約2%至32%。

報導稱，消委會表示，海外不少國家或地區已推行「每單位單價」制度，香港超市可考慮採用以提升價格透明度，方便消費者作出更精明的消費決定。消委會已於今年8月推出升級版「格價資訊通」流動應用程式，每日收集9間網店及藥房等約2800件貨品的價格，消費者可追蹤貨品價格走勢，當售價下跌至或低於預設水平時會接收通知。

精華 FAQ

  • 調查顯示，「買1送1」和「加$1多1件」等多買優惠，實際折扣常低於五折，部分貨品在促銷期的單件售價甚至高於平日，未必真正便宜。

  • 一款150毫升麻油在不同超市做「買1送1」或「任揀2件，其中1件免費」時，折算後每件約11元至20元，與原價10元至14元相比，最高折扣僅約21%至29%。

  • 消委會建議留意貨品的「每單位單價」及過往售價，並使用升級版「格價資訊通」追蹤價格走勢，當售價跌至預設水平時即可接收通知，方便判斷是否真正划算。

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