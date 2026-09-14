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「假冒官員」騙局 香港科技大學內地女生遭騙走1.4萬美元

香港新聞組／香港14日電
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赴港升學的非本地生人數持續增加，港漂學生人生路不熟容易成為騙徒目標。一名19歲香港科技大學港漂女學生疑墜入「假冒官員」騙局，按騙徒指示向家人隱瞞，以參加學校交流活動為藉口取得巨款，損失111萬港元（約1.4萬美元）。

大公報報導，警方本月初接獲一名19歲、持香港身份證的內地女子報案，稱8月赴港就讀科大，其間接到自稱廣州公安局人員來電，指控她涉及一宗內地洗黑錢案，騙徒更訛稱已透過網絡攝影機實時監視其一舉一動，指示她交出巨額「保證金」以進行資產審查。

受害人深感惶恐，按騙徒指示向家人隱瞞，以參加學校交流活動為藉口取得巨款，將111萬元存入指定本地銀行戶口，直至後來瀏覽社交平台，看到極其相似的騙案手法短片才驚覺受騙。警方將案件列作「以欺騙手段取得財產」，交由將軍澳警區刑事調查隊跟進，正追查騙徒下落及贓款去向。

多名港漂學生在網上分享被詐騙經歷。一名浸大港漂新生表示，8月底接獲一名自稱入境處職員來電，聲稱有人盜用其個人資料在上海辦理電話卡從事非法活動，要求他向上海警方辦理手續證明被盜用。騙徒將電話轉駁至一名「上海警察」，對方要求事主找一個無人的地方錄口供，事主一度花費約400港元預訂酒店房間，按指示下載程式線上面談「錄口供」，直至在校內看到防騙海報，驚覺可能受騙，立即終止聯繫。

警方數字顯示，今年上半年共接獲344宗涉及港漂受害人的詐騙案件，涉款7500萬港元。警方早前到多間專上院校舉辦防騙宣傳講座，不少內容專為港漂學生而設，透過短片播放、互動問答及案例分享，加強港漂學生防騙意識。

精華 FAQ

  • 她接到自稱廣州公安局人員來電，被指涉內地洗黑錢案，對方又聲稱正以網絡攝影機監視她，要求交出巨額保證金作資產審查，最終按指示匯出111萬港元。

  • 一名浸大港漂新生收到自稱入境處職員電話，稱其資料被盜用在上海辦電話卡從事非法活動，之後被轉駁至「上海警察」，要求錄口供，幸好他看到防騙海報後及時停手。

  • 警方數字顯示，今年上半年共接獲344宗涉及港漂受害人的詐騙案件，涉款達7500萬港元；警方已到多間專上院校舉辦講座，透過短片、問答和案例提升防騙意識。

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