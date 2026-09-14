我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

退休後兼職賺8萬 卻被追討百萬退休金

好市多老牌沐浴露特價 有華人用十多年沒換

香港博士生獎學金申請首次破萬人 96.5%非本地生

香港新聞組／香港14日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
有業界人士認為，HKPFS申請量連年上升，反映本港科研聲譽和人才引力正穩步提升、...
有業界人士認為，HKPFS申請量連年上升，反映本港科研聲譽和人才引力正穩步提升、特區政府招才政策方向正確。（取材自中大研究院）

推進教育、科技、人才一體化發展，是香港首個五年規畫焦點政策方向；招攬全球頂尖高學歷人才來港修讀博士課程，被視為香港打造國際高端人才集聚高地的關鍵之一。

文匯報報導，研究資助局最新數據顯示，作為「留學香港」品牌旗艦之一的香港博士研究生獎學金計畫（HKPFS），2026/27學年申請數字首次衝破一萬大關，共吸引來自115個國家和地區的1萬37名尖子爭奪400個名額，人數較十年前大幅上升約1.3倍，申請人之中，有多達96.5%為非本地學生，包括逾2000名國際學生，凸顯香港對全球研究人才的吸引力。

按學科畫分，上學年逾半得獎者來自理工範疇，為香港創科發展提供重要的人才支撐。教育界人士喜見政策成效，相信未來只要與香港五年規畫創科目標更好對接，強化科研資源配套，香港科創實力將會更上層樓。

香港近年持續加碼吸引全球頂尖人才赴港升學，其中廣受關注的HKPFS，自2025/26學年起名額增至400個，而獎學金金額亦持續上調，本學年獲獎者每年可獲34.4萬港元（港幣，下同，約4.3萬美元）資助，另加1.44萬元會議及研究活動交通津貼，為期三年。整體資助較一般博士生津貼約每月1.9萬元計，豐厚約五成。

按大學分布計，兩學年各共400名得主中，以入讀香港科技大學、香港大學及香港中文大學的人數最多。其中，科大今學年有104人獲獎；港大則在上學年有106人獲獎，各為該學年八大之冠。

在港府推動國際創科中心建設的帶動下，HKPFS理科與工科獲獎者持續增加。雖然研資局暫未能提供今學年細分數字，但以2025/26學年計，逾半獲獎者來自理工範疇，其中理學科、工程科及科技科分別有129人及99人，較之前一年分別上升21人及18人。

精華 FAQ

  • 2026/27學年HKPFS申請首次突破1萬大關，共有1萬37名尖子爭奪400個名額，較十年前約增長1.3倍，反映香港對全球高學歷人才吸引力持續上升。

  • 申請者來自115個國家和地區，其中96.5%屬非本地學生，並包括逾2000名國際學生，顯示香港已成為國際研究人才的重要集聚地。

  • 上學年得獎者逾半來自理工範疇，理學、工程及科技科人數持續增加，為香港創科發展提供人才支撐，也有助對接五年規畫的創科目標。

香港 升學 博士生

上一則

「假冒官員」騙局 香港科技大學內地女生遭騙走1.4萬美元

下一則

零件高度依賴 美媒：美國發展機器人難「去中國化」

延伸閱讀

新政未上路 留學生已經不來了 威大申請、入學數暴跌

新政未上路 留學生已經不來了 威大申請、入學數暴跌
大灣區開學 內地高校濃濃「港味」...上萬港生報名聯考

大灣區開學 內地高校濃濃「港味」...上萬港生報名聯考

想省學費？全美這10所大學 最易申請獎助學金

想省學費？全美這10所大學 最易申請獎助學金
集資中金多寶大獎 香港督察拒分420萬美元彩金 帳戶遭凍結

集資中金多寶大獎 香港督察拒分420萬美元彩金 帳戶遭凍結

熱門新聞

湖北三峽大學數據科學與大數據技術專業今年大一新生有兩個「劉欣怡」，一個來自隨州（圖右）、一個來自武漢，兩人不僅同名同姓考上同一大學同一科系，連生日都是同一天。（取材自湖北日報）

同名同姓同年同月同日生 今年又考上同一大學同科系

2026-09-07 04:14
一名上海男子飛機上揮拳傷人，被逮捕。（取材自網易號「Mr王的飯後茶」）

小孩踢椅起爭執...上海男洛杉磯航班上打人 全家遭美遣返

2026-09-07 21:36
楊振寧遺孀翁帆發言。(取材自微博)

清華高等研究院冠名「楊振寧」翁帆一頭短髮露面

2026-09-09 04:05
劉翔。（中新社資料照）

劉翔曝安置風波進展 ：已買斷、獲49.4萬人幣買斷費 全捐了

2026-09-09 23:05
廈門大學台灣研究院院長李鵬認為，美國霸權已進入不可逆的衰竭周期，愈來愈沒有能力阻撓中國統一台灣。（取材自中評社）

中學者：統一已進入衝刺階段 美國愈來愈無力阻撓

2026-09-13 02:31
郭德剛。（新華社）

郭德綱踩到紅線 中國官方通報：歪曲篡改抗戰歌曲

2026-09-07 10:36

超人氣

更多 >
汽車很少開？為何仍須定期更換機油

汽車很少開？為何仍須定期更換機油
買了各種清潔家電全後悔 她改回「經典神器」：簡單才是真解放

買了各種清潔家電全後悔 她改回「經典神器」：簡單才是真解放
華人砸20萬做海外倉 被搜出400萬假貨 撇清沒門

華人砸20萬做海外倉 被搜出400萬假貨 撇清沒門
蔡琴出道47年付出慘烈代價 終身必須戴墨鏡生活

蔡琴出道47年付出慘烈代價 終身必須戴墨鏡生活
寧波大學開學典禮突暴雨 校長放下3000字講稿只說3句話

寧波大學開學典禮突暴雨 校長放下3000字講稿只說3句話