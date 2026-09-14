香港博士生獎學金申請首次破萬人 96.5%非本地生

有業界人士認為，HKPFS申請量連年上升，反映本港科研聲譽和人才引力正穩步提升、特區政府招才政策方向正確。（取材自中大研究院）

推進教育、科技、人才一體化發展，是香港 首個五年規畫焦點政策方向；招攬全球頂尖高學歷人才來港修讀博士課程，被視為香港打造國際高端人才集聚高地的關鍵之一。

文匯報報導，研究資助局最新數據顯示，作為「留學香港」品牌旗艦之一的香港博士研究生獎學金計畫（HKPFS），2026/27學年申請數字首次衝破一萬大關，共吸引來自115個國家和地區的1萬37名尖子爭奪400個名額，人數較十年前大幅上升約1.3倍，申請人之中，有多達96.5%為非本地學生，包括逾2000名國際學生，凸顯香港對全球研究人才的吸引力。

按學科畫分，上學年逾半得獎者來自理工範疇，為香港創科發展提供重要的人才支撐。教育界人士喜見政策成效，相信未來只要與香港五年規畫創科目標更好對接，強化科研資源配套，香港科創實力將會更上層樓。

香港近年持續加碼吸引全球頂尖人才赴港升學 ，其中廣受關注的HKPFS，自2025/26學年起名額增至400個，而獎學金金額亦持續上調，本學年獲獎者每年可獲34.4萬港元（港幣，下同，約4.3萬美元）資助，另加1.44萬元會議及研究活動交通津貼，為期三年。整體資助較一般博士生 津貼約每月1.9萬元計，豐厚約五成。

按大學分布計，兩學年各共400名得主中，以入讀香港科技大學、香港大學及香港中文大學的人數最多。其中，科大今學年有104人獲獎；港大則在上學年有106人獲獎，各為該學年八大之冠。

在港府推動國際創科中心建設的帶動下，HKPFS理科與工科獲獎者持續增加。雖然研資局暫未能提供今學年細分數字，但以2025/26學年計，逾半獲獎者來自理工範疇，其中理學科、工程科及科技科分別有129人及99人，較之前一年分別上升21人及18人。