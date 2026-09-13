黃仁勳最愛香港大牌檔 深水埗70年老字號「愛文生」申請轉讓

財政司司長陳茂波(右四)2024年與黃仁勳(右五)、科大校董會主席沈向洋(右六)及科大校長葉玉如(右三)到深水埗著名大排檔「愛文生」聚餐。(取材自臉書)

展現基層市民飲食文化、在街上經營的大牌檔，在香港 有悠久的歷史。深水埗可說是現存的大牌檔文化重鎮，9個大牌檔中，3個的牌檔持牌人已經年邁或相繼離世，面臨牌照續期與世代傳承問題，食物環境衞生署正處理轉讓牌照與繼承申請，當中包括70年老字號「天祥」與「愛文生」，一個做街坊生意、一個吸引不少遊客慕名光顧。

大公報報導， 兩店負責人強調，大牌檔的價值已超越飲食場所，更是香港獨特的城市記憶與文化傳承，期望政府在審批牌照續期時，可讓這份充滿人情味的街坊文化得以延續。有區議員贊成續牌，認為未來可加強廚餘、廢油回收等減少大牌檔擾民情況。

深水埗區議會一個委員會將於17日開會，討論當區3個大牌檔牌照及轉讓申請。食環署文件顯示，區內9個大牌檔中，只有5個持有有效牌照，包括「愛文生」，正申請轉讓牌照；另4個正在申請繼承牌照，其中「天祥」及「根記」的持牌者已離世。

食環署於2024年8月2日接獲「愛文生」的大牌檔牌照轉讓申請，持牌人因年老關係，提出把牌照轉讓予其外孫媳婦。

「愛文生」是當地人氣店，招牌菜是黑椒薯仔牛柳粒、招牌黃金虎蝦等。輝達（Nvidia）創辦人暨行政總裁黃仁勳 於2024年來港期間，與財政司司長陳茂波、香港科技大學校長葉玉如等人一起幫襯。

年近70歲的「愛文生」負責人林先生表示，求學時已在店幫忙，之後在大牌檔全職工作約28年。顧客有三分之二是旅客，以內地遊客居多，其餘是歐美、東南亞旅客。他憶述大牌檔由「兩檯八櫈」開始，經營到現時舖內約有60張餐檯，仍保存戶外兩張餐檯，外籍人士尤其喜歡坐在那裡，一邊看廚師炒菜一邊喝啤酒。他說大牌檔的根在於街坊、人情味與真材實料，期望這份香港的獨特飲食文化延續下去。

天祥飯店劉經理表示，大牌檔的價值遠超一頓飯，是街坊由小到大的集體回憶，具有貼地與靈活、按季節做時菜的特色，他說大牌檔盈利少，但承載的文化價值無法以金錢衡量。他期望牌照可順利續期，讓這份獨特文化得以傳承。

食環署表示，大牌檔是深水埗區的特色之一，若獲得區議會支持，該署考慮容許「天祥」及「根記」的後人繼承小販牌照，以及考慮容許「愛文生」持牌人轉讓牌照予外孫媳婦。

愛文生的黑椒薯仔牛柳粒(前)、黃金虎蝦都是招牌。(本報資料照片）