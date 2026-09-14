香港iPhone預購爆信用卡盜刷潮 2天逾700案 涉款187萬美元

蘋果新型手機預購日，傳出不少人信用卡被盜用訂購，被點名的發卡銀行稱將展開調查。圖為香港銅鑼灣蘋果手機專賣店。（中新社資料照片）

蘋果Apple 新手機iPhone 18系列12日晚開放預購，隨後陸續有不少市民於網上社交平台發文指，無端收到銀行發出的多個信用卡付款短訊，懷疑自己的信用卡被人盜用來向蘋果網店預購新手機。警方表示，電子報案中心12日及13日已接獲逾700人報案，涉款合共約1470萬元（港幣，下同，約187.4萬美元），最大一宗11.4萬元，暫時未有人被捕。

明報報導，元朗區議員沈豪傑13日晚發文稱一向很少在網上用信用卡付款，12日晚iPhone開賣後，在網上預購新型號；他收到多個短訊，通知他買了多部手機，遂致電銀行24小時電話服務中心，獲確認只有一部被過數。金管局稱，如商戶基於營運考慮而無使用額外認證安排，相關財務損失須由商戶承擔。

另據文匯報報導，滙豐、恒生、渣打、中銀4間銀行回應指，將展開調查並適時啟動退單機制。金管局指出，卡主倘無嚴重疏忽，無需為未經授權交易承擔責任。

iPhone 18 Pro與iPhone 18 Pro Max於12日晚8時起開放預購，其後網上社交平台陸續有多名網民發文指，分別收到滙豐銀行、恒生銀行、渣打銀行等發出的信用卡付款短訊，內容顯示於APPLE.COM/HK進行「無卡支付」，交易金額由1萬499元至2萬2998元不等。當中部分事主想訂購新機但不成功，卻收到銀行發出的付款短訊。亦有事主指根本無預訂任何手機，網上銀行程式卻通知顯示已轉帳至蘋果網站，懷疑信用卡遭盜作抽新機之用。

有事主更指，接連收到銀行發出最少6個、每個交易金額為1萬3299元的「無卡支付」短訊提示，即累計交易金額達7萬9794元。警方已將案件暫列作以欺騙手段取得財產跟進調查。

對於有多個網民懷疑自己的信用卡遭人盜用訂購蘋果手機，香港 資訊科技商會榮譽會長方保僑估計，事件可能與信用卡資料外洩或商戶未開啟交易驗證有關。他估計Apple Online Store為保障預訂時的流量順暢，採用動態風險評估，豁免部分交易的認證程序，騙徒就是趁搶購熱潮，集中利用先前透過釣魚網站或黑市截獲的信用卡資料盜刷。