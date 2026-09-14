我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

退休後兼職賺8萬 卻被追討百萬退休金

好市多老牌沐浴露特價 有華人用十多年沒換

香港iPhone預購爆信用卡盜刷潮 2天逾700案 涉款187萬美元

香港新聞組／香港14日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
蘋果新型手機預購日，傳出不少人信用卡被盜用訂購，被點名的發卡銀行稱將展開調查。圖...
蘋果新型手機預購日，傳出不少人信用卡被盜用訂購，被點名的發卡銀行稱將展開調查。圖為香港銅鑼灣蘋果手機專賣店。（中新社資料照片）

蘋果Apple新手機iPhone 18系列12日晚開放預購，隨後陸續有不少市民於網上社交平台發文指，無端收到銀行發出的多個信用卡付款短訊，懷疑自己的信用卡被人盜用來向蘋果網店預購新手機。警方表示，電子報案中心12日及13日已接獲逾700人報案，涉款合共約1470萬元（港幣，下同，約187.4萬美元），最大一宗11.4萬元，暫時未有人被捕。

明報報導，元朗區議員沈豪傑13日晚發文稱一向很少在網上用信用卡付款，12日晚iPhone開賣後，在網上預購新型號；他收到多個短訊，通知他買了多部手機，遂致電銀行24小時電話服務中心，獲確認只有一部被過數。金管局稱，如商戶基於營運考慮而無使用額外認證安排，相關財務損失須由商戶承擔。

另據文匯報報導，滙豐、恒生、渣打、中銀4間銀行回應指，將展開調查並適時啟動退單機制。金管局指出，卡主倘無嚴重疏忽，無需為未經授權交易承擔責任。

iPhone 18 Pro與iPhone 18 Pro Max於12日晚8時起開放預購，其後網上社交平台陸續有多名網民發文指，分別收到滙豐銀行、恒生銀行、渣打銀行等發出的信用卡付款短訊，內容顯示於APPLE.COM/HK進行「無卡支付」，交易金額由1萬499元至2萬2998元不等。當中部分事主想訂購新機但不成功，卻收到銀行發出的付款短訊。亦有事主指根本無預訂任何手機，網上銀行程式卻通知顯示已轉帳至蘋果網站，懷疑信用卡遭盜作抽新機之用。

有事主更指，接連收到銀行發出最少6個、每個交易金額為1萬3299元的「無卡支付」短訊提示，即累計交易金額達7萬9794元。警方已將案件暫列作以欺騙手段取得財產跟進調查。

對於有多個網民懷疑自己的信用卡遭人盜用訂購蘋果手機，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑估計，事件可能與信用卡資料外洩或商戶未開啟交易驗證有關。他估計Apple Online Store為保障預訂時的流量順暢，採用動態風險評估，豁免部分交易的認證程序，騙徒就是趁搶購熱潮，集中利用先前透過釣魚網站或黑市截獲的信用卡資料盜刷。

精華 FAQ

  • 不少市民在預購iPhone 18後，突然收到多筆信用卡付款短訊，內容顯示在APPLE.COM/HK進行無卡支付，部分人根本未曾下單，懷疑信用卡資料遭盜用。

  • 警方表示，電子報案中心在12日及13日已接獲逾700人報案，涉款合共約1470萬元，折合約187.4萬美元，當中最大一宗約11.4萬元。

  • 金管局指出，若卡主沒有嚴重疏忽，無需為未經授權交易承擔責任；滙豐、恒生、渣打及中銀則表示會調查事件，並在需要時啟動退單機制。

香港 Apple iPhone

上一則

端茶、擺碗筷…安徽4歲娃攬客走紅 被拒還邀：明天來吃呀

下一則

中企「應收帳」飆破28兆 平均回收期72天 官方將整治

延伸閱讀

香港昨起預售蘋果新手機 傳港人信用卡被盜用買手機

香港昨起預售蘋果新手機 傳港人信用卡被盜用買手機
涉盜刷信用卡買蘋果手機手表 法拉盛36歲華男康州被捕

涉盜刷信用卡買蘋果手機手表 法拉盛36歲華男康州被捕
父WhatsApp被盜 兒遭「深偽聲紋」詐騙1700萬

父WhatsApp被盜 兒遭「深偽聲紋」詐騙1700萬
蘋果摺疊機iPhone Duo亮相 展開後7.6吋 1999元起跳

蘋果摺疊機iPhone Duo亮相 展開後7.6吋 1999元起跳

熱門新聞

湖北三峽大學數據科學與大數據技術專業今年大一新生有兩個「劉欣怡」，一個來自隨州（圖右）、一個來自武漢，兩人不僅同名同姓考上同一大學同一科系，連生日都是同一天。（取材自湖北日報）

同名同姓同年同月同日生 今年又考上同一大學同科系

2026-09-07 04:14
一名上海男子飛機上揮拳傷人，被逮捕。（取材自網易號「Mr王的飯後茶」）

小孩踢椅起爭執...上海男洛杉磯航班上打人 全家遭美遣返

2026-09-07 21:36
楊振寧遺孀翁帆發言。(取材自微博)

清華高等研究院冠名「楊振寧」翁帆一頭短髮露面

2026-09-09 04:05
劉翔。（中新社資料照）

劉翔曝安置風波進展 ：已買斷、獲49.4萬人幣買斷費 全捐了

2026-09-09 23:05
廈門大學台灣研究院院長李鵬認為，美國霸權已進入不可逆的衰竭周期，愈來愈沒有能力阻撓中國統一台灣。（取材自中評社）

中學者：統一已進入衝刺階段 美國愈來愈無力阻撓

2026-09-13 02:31
郭德剛。（新華社）

郭德綱踩到紅線 中國官方通報：歪曲篡改抗戰歌曲

2026-09-07 10:36

超人氣

更多 >
汽車很少開？為何仍須定期更換機油

汽車很少開？為何仍須定期更換機油
買了各種清潔家電全後悔 她改回「經典神器」：簡單才是真解放

買了各種清潔家電全後悔 她改回「經典神器」：簡單才是真解放
華人砸20萬做海外倉 被搜出400萬假貨 撇清沒門

華人砸20萬做海外倉 被搜出400萬假貨 撇清沒門
蔡琴出道47年付出慘烈代價 終身必須戴墨鏡生活

蔡琴出道47年付出慘烈代價 終身必須戴墨鏡生活
寧波大學開學典禮突暴雨 校長放下3000字講稿只說3句話

寧波大學開學典禮突暴雨 校長放下3000字講稿只說3句話