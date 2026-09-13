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香港沙頭角禁區文化深度遊 免費導賞團報名火速爆滿

香港新聞組／香港13日電
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「沙頭角之角」豎立一塊刻上「日出沙頭，月懸海角」的石碑。（新華社資料照片）
「沙頭角之角」豎立一塊刻上「日出沙頭，月懸海角」的石碑。（新華社資料照片）

由沙頭角故事館主辦、北區民政事務處贊助的「沙頭角禁區歷史文化深度遊」免費導賞團，在今年9月至12月期間舉行。活動日前正式開放首輪報名，迅即火速爆滿。

大公報報導，這次「沙頭角禁區歷史文化深度遊」導賞團，參加費用全免，邀請市民深入探索這片封閉逾70年的邊境地區，親身感受當地保存完善的傳統習俗與歷史建築風貌，並由資深導賞員帶領，穿梭區內多個標誌性景點。

行程內容涵蓋舊沙頭角消防局、沙頭角郵政局、中英街花園、中英街口、沙頭角之角、沙頭角碼頭、天后廟、魚燈廣場、海味街、鏡中鏡、日月亭、新樓街及沙頭角故事館，協助參加者從多角度了解沙頭角的歷史與文化演變。

免費導賞團的對象包括6至75歲人士，未滿18歲人士須由家長或監護人陪同。為確保導賞質素，每團名額限定為25人，並採取先報先得，額滿即止的形式，每人只限參與一次。活動將分階段開放報名，9月及10月的指定周末與公眾假期場次已公開接受報名，名額火速爆滿。下一輪報名將於10月5日上午9時開始，開放登記11月及12月的場次。

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