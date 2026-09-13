買演唱會「轉售」門票 香港大學生1.4萬美元飛了

近年來不少搶不到官網放售的演唱會門票的市民，會私下找願意轉售門票的人做交易，然而一不留神可能步入騙徒設下的詐騙陷阱，一名21歲的女大學生Jade便是受害者。

文匯報報導，Jade私下聯絡的騙徒聲稱要在公開發售演唱會門票的官方平台轉讓門票，其後在一個曾接收平台官方驗證碼的SMS對話內收到一則演唱會門票轉讓有關短訊，令Jade誤以為該則訊息也是「官方」發出。在騙徒一連串操作下，Jade最終被騙取約11萬港元（約1.4萬美元）。

涉事平台查證後表示，這則涉及門票轉讓的短訊是第三方偽造發件人名稱所致，並非平台發送。為全面保障用戶安全，公司已統一採用官方認證的專屬短訊發件人名稱發送通知。

Jade之前沒有搶購到Trip.com公開發售的一場演唱會門票，她形容：時間一到，門票便「秒空」。Jade其後在其他平台聯絡到一人A（化名），A聲稱能在Trip.com內轉售門票。為了接收門票，Jade重新登入Trip.com帳戶，在登入過程中她曾收到Trip.com官方發出的SMS訊息驗證碼，並成功登入應用程式；之後在同一個曾接收Trip.com官方驗證碼的SMS對話內，收到一則有關演唱會門票轉讓的短訊。由於在同一個SMS對話串內出現，令Jade誤以為該訊息同樣由Trip.com官方發出，於是按指示操作。

其後，A聲稱因多收了款項，需要退款，要求Jade與所謂的Trip.com相關部門電話WhatsApp聯絡，該電話的WhatsApp帳號頭像是有Trip.com字眼的深藍色頭像，與Trip.com應用程式的圖標相似。沒有查證到該電話真偽的Jade聯絡這個所謂的「部門職員」後，被對方以「需進行大額款項交易以驗證身分，才能退款」為由，前後轉帳約11萬港元，所謂的演唱會門票亦沒有到手。察覺有異的Jade其後報警以及向Trip.com平台反映事件。

Jade表示，轉售演唱會門票的行為很普遍，她自己曾將門票轉售，亦曾購買過別人轉售的票，並成功使用該票去看演唱會。於是今次Jade也想購買其他人轉售的門票，一時疏忽便造成嚴重損失。