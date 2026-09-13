東涌地盤3公屋測試混凝土強度不足 港府促承建商提修繕方案

房屋委員會轄下東涌第42區公營房屋項目地盤的其中3幢住宅大廈，部分構件出現混凝土強度不足問題。房委會12日表示，在恆常的「壓磚仔」測試（強度測試）發現問題，已要求承建商額外抽取混凝土芯樣本進行測試，承建商須提交糾正修繕方案。房委會強調地盤整體結構狀況安全，承建商已即時更換相關混凝土供應商。

大公報報導，該項目承建商為「安保工程有限公司」，混凝土供應商是「永輝混凝土（香港 ）有限公司」的永輝亦園混凝土廠。媒體12日到地盤現場觀察，地盤出入口封管嚴謹，工人如常進出作業。有街坊表示，期望政府徹查事件，確保公屋符合標準，讓輪候市民安心入住。房委會建築小組主席盧偉國表示，房委會在正常測試程序發現問題，證明監察程序有效。

東涌第42區公營房屋項目毗鄰滿東邨，房屋局資料顯示，該項目第一期是公屋，第二期是公屋或綠置居，預計合共可提供6400個單位，預計先後於2027/28、2028/29年度落成。

房委會12日表示，一向十分重視公營房屋的施工質素及結構安全，並設有一套完善而嚴謹的質量監控機制，包括由受認證的獨立測試實驗室進行恆常測試，以及於現場進行反彈錘敲與土芯強度測試，確保所有建築物料均符合法定標準。在上月底至本月初，房委會工程團隊於恆常的混凝土方塊強度測試的結果中發現，第3座、第4座及第5座部分結構構件，混凝土質量需按要求進一步審視及測試。

房委會表示，房署合約經理及總結構工程師知悉事件後，即時帶領駐地盤團隊進行詳細結構評估，確認現時地盤整體結構狀況安全。房署工程團隊已即時指示承建商按合約標準，抽取額外混凝土芯樣本進行抗壓強度測試，以評估混凝土強度是否符合設計及合約要求；並要求承建商盡快提交詳細報告，以及糾正及修繕方案予工程團隊審批，以嚴格實施補救措施。

房委會指出，有關承建商現時已調整地盤施工流程。房署會密切監察工程進度和質素，目標是在確保完全符合相關法例及結構安全標準的前提下，於原定合約完工期前竣工。