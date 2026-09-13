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集資中金多寶大獎 香港督察拒分420萬美元彩金 帳戶遭凍結

香港特派員李春／香港13日電
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六合彩12日晚攪珠機故障，兩位監場嘉賓一直在場監察改用後備攪珠機的過程。（視頻截...
六合彩12日晚攪珠機故障，兩位監場嘉賓一直在場監察改用後備攪珠機的過程。（視頻截圖）

香港首現千萬港元巨額彩票獨吞案，在六合彩億元金多寶獎中，與14名同事湊錢買彩票，獲獎後持彩票的食環署衛生督察試圖捲走3300萬元（港幣，下同，約逾420.6萬美元）彩金，一直請假拒分獎金，涉「盜竊」被捕，據悉該名36歲衛生督察已獲准保釋。

香港馬會5日開售逾2億元金多寶獎，港府食環署活化街市組的15名職員，湊錢買六合彩。他們透過其中1名凌姓衛生督察的馬會個人戶口買入彩票，以「膽拖」複式形式幸運中獎，其中包括半注頭獎及2、3獎等，累積彩金高達3300萬元。

中獎後這批人曾約同商議分彩金，因彩金派發到凌姓男子戶口，凌男認為自己親自決定拖膽投注功勞最大，強行要求獨占千萬元，餘額分給其餘14人。9日這批人談判破裂。凌男隨即連續告假後失聯，同事擔心他捲款潛逃，前往香港仔警署報案。

香港警方說，涉案男子已被捕，案件由香港仔警區值日隊跟進。警務處處長周一鳴表示，被捕男子的戶口資金已被凍結。

港府食環署說，知悉警方正就事件展開調查，並會按需要配合警方的工作。由於警方正在調查，現階段不宜評論相關細節。

香港法律界人士說，集資買彩票後分錢不均，一般人會以為沒有簽字晝押難以追究，但在香港口頭協議仍具法律效力，同事合資購買彩票已有協議和承諾，電子通訊紀錄如皆可作證。若中獎後受託人提出「要拿更多」並挾持款項失蹤，在法律上等同「不誠實地意圖永久謀奪他人財物」，即構成盜竊罪。

警方立案後，即使嫌犯事後現身歸還獎金，也無法銷案。據香港《盜竊罪條例》，最高可判處監禁10年。

曾有人委託朋友代購六合彩中3獎、對方私吞3萬8000元彩金的案例，最終被判入獄6星期。今次案件因涉及資金甚巨，案件性質也更為嚴重。

香港新聞組／香港13日電

明報報導，12日晚六合彩攪珠發生罕見事故，啟用約4個月的第五代攪珠機未能如常運作，49個號碼球不斷圍繞中心旋轉，無一掉落中間管道。馬會隨即改用備用攪珠機，將另一套號碼球逐一放進機內，重新攪珠。翻查資料，2014年9月20日六合彩攪珠亦曾因攪珠機故障，須改用備用攪珠機。

精華 FAQ

  • 核心爭議在於15名同事合資買彩中獎後，持票的食環署衛生督察疑因認為自己功勞最大，要求獨占部分彩金，最終與同事談判破裂並引發報案。

  • 他被指在彩金派到個人戶口後拒絕按約分配，之後連續告假並失聯，同事擔心他捲款潛逃而報警。警方其後拘捕他，並凍結其戶口資金。

  • 律師指香港口頭協議也具法律效力，若同事合資買彩已有約定，受託人卻企圖挾持彩金不還，法律上可視為不誠實意圖永久謀奪他人財物，構成盜竊。

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