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大灣區開學 內地高校濃濃「港味」...上萬港生報名聯考

香港新聞組／香港13日電
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今年港澳台聯考報名人數打破1.2萬人大關，其中香港考生占85%。圖為香港學子與家...
今年港澳台聯考報名人數打破1.2萬人大關，其中香港考生占85%。圖為香港學子與家長在「內地高等教育展」北京大學展位前諮詢。（中新社資料照片）

最近一周，大灣區內地城市各大高校迎來開學潮。今年港生北上求學熱潮空前高漲，單是港澳台僑生聯考報名人數已打破1.2萬人大關，其中香港考生逾萬人，占比達85.6%。在院校選擇上，廣東高校是港生報考的絕對主力。中國教育交流（港澳）中心數據顯示，志願確認人次排名前十的內地高校中，廣東占7所。

文匯報報導，這一分布體現了港生對大灣區內地升學就業前景的認可。踏入開學季，中山大學、暨南大學等名校陸續舉行迎新活動與開學典禮，大批香港應屆新生離開家門，提著滿滿行李箱到廣東求學。當中有立志回港行醫的醫學生，有追逐「飛人」院長的體育小將，他們都對在大灣區內地城市的大學生活充滿憧憬。

今年，暨大迎來五湖四海逾1.5萬名新生報到，當中港生比例不少。港生李文婷行李箱裡除日常用品外，還裝著幾瓶跌打藥酒與活絡油，「香港人家中總少不了這些」，她笑說。

李文婷入讀基礎醫學與公共衛生學院專業。談到為何讀醫，她直言看重的是專業穩定性與院校實力：「現在大環境不確定性高，學醫相對穩定，是一門踏實的技術。而且暨大醫科全國知名，課程設計很完善。加上學校跟香港醫療界有緊密聯繫，對我以後回港發展、考牌行醫幫助很大。」

「我想在大學把基本功練扎實，將來回香港考牌做醫生。」為了這個目標，李文婷早早給自己列好了時間表：「希望大五時能順利保研繼續深造。雖然大一才剛開學，但夢想總要有，走一步就要有一步的打算。」

亦有香港體育健兒憧憬跟隨「飛人」蘇炳添學習，特意入讀暨大體育學院。來自香港的趙凱旋長得高大，身高186厘米，從小熱愛足球運動的他，憑著優秀體能測試結果獲取錄，「『蘇神』（蘇炳添）是我的偶像，可以來這裏學體育，真的很興奮。」趙凱旋對校園生活十分適應，順利入住三人間宿舍後，已迅速與來自廣州本地的室友打成一片。

今年灣區內地城市各大高校的新生中，亦不乏「腳踏實地、仰望星空」的科研追夢人。隨著首位港產載人航天載荷專家黎家盈的誕生，大灣區的航空航天熱潮正深深鼓舞新一代青年。

中山大學今年迎來逾2萬名新生入讀。其中，航空航天學院2026級航空航天工程專業本科新生萬俊豪坦言，自己踏上中山大學之路，純粹是因為被頂尖科研圈粉。

今年港澳台聯考報名人數打破1.2萬人大關，其中香港考生占85%。圖為香港學子在「...
今年港澳台聯考報名人數打破1.2萬人大關，其中香港考生占85%。圖為香港學子在「內地高等教育展」清華大學展位前諮詢。（新華社資料照片）

精華 FAQ

  • 今年聯考報名人數已突破1.2萬人，其中香港考生超過1萬人，占整體的85.6%，反映港生北上升學熱度明顯上升。

  • 文章指出，港生看重大灣區內地升學與就業前景，加上廣東高校在志願確認人次中佔7席、資源集中，吸引力明顯高於其他地區。

  • 李文婷選讀醫科，盼回港考牌行醫；趙凱旋入讀體育學院，希望跟隨蘇炳添學習；萬俊豪則因嚮往頂尖科研而選擇中大，展現多元升學目標。

香港 升學 灣區

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