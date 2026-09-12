我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

擁多家中餐廳 妻娃是美國公民 政庇華男被ICE逮捕

扳倒莎芭蓮卡 芮芭奇娜美網封后 登基世界第1

港府衛生督察圖獨吞十餘同事集資彩票之巨獎 被捕列盜竊罪恐重判

香港特派員李春／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

香港首現千萬港元巨額彩票獨吞案，在六合彩億元金多寶獎中，與十多名同事湊錢買彩票，獲獎後持彩票的男子試圖捲走3000多萬港元彩金，被警方列為盜竊罪緝捕歸案。

9月5日星期六，香港馬會開售逾二億港元金多寶獎，港府食環署活化街市組的15名職員，湊錢買六合彩。他們透過其中一名凌姓衛生督察的馬會個人戶口買入彩票，以「膽拖」複式形式幸運中獎，其中包括半注頭獎及二、三獎等，累積彩金高達3300萬港元（約420.7萬美元）。

中獎後這批人曾約同商議分彩金，因彩金派發到凌姓男子戶口，凌男認為自己親自決定拖膽投注功勞最大，強行要求獨佔千萬港元，餘額分給其餘14人。9月9日這批人談判破裂談判破裂。凌男隨即連續告假後失聯，同事擔心他捲款潛逃，前往香港仔警署報案。

香港警方說，正在調查一宗盜竊案，涉案男子已被捕，案件由香港仔警區值日隊跟進。警務處處長周一鳴表示，被捕男子的戶口資金已被凍結，未見到事件與港府食環署有關係。

港府食環署說，知悉警方正就事件展開調查，並會按需要配合警方的工作。由於警方正在調查，現階段不宜評論相關細節。

香港法律界人士說，集資買彩票後分錢不均，一般人會以為沒有簽字晝押難以追究，但在香港口頭協議仍具法律效力，同事合資購買彩票已有協議和承諾，電子通訊紀錄如皆可作證。若中獎後受託人提出「要拿更多」並挾持款項失蹤，在法律上等同「不誠實地意圖永久謀奪他人財物」，即構成盜竊罪。

有律師警方一旦介入調查及以相關罪名正式立案，即使嫌犯事後現身歸還獎金，也只能作為日後法庭審訊時的「求情理由」，無法直接銷案。據香港《盜竊罪條例》，最高可判處監禁十年。

以獨彩票來說，有案例在先，曾有人委託朋友代購六合彩中三獎、對方私吞3萬8000港元彩金的案例，最終被判入獄六星期。今次案件因涉及資金甚巨，案件性質也更為嚴重。

精華 FAQ

  • 案中共有15名食環署職員集資購買六合彩，並以其中一名凌姓衛生督察的馬會戶口下注。中獎後累積彩金約3300萬港元，包含頭獎及二、三獎等獎金。

  • 因為凌姓男子在中獎後被指想獨佔大部分彩金，並在談判破裂後失聯，外界擔心他捲款潛逃。警方認為涉案行為可能涉及不誠實意圖永久謀奪他人財物，因此以盜竊案調查。

  • 法律界指出，口頭協議在香港亦具法律效力，合資買彩票的承諾可作證據。若正式以盜竊罪立案，即使事後歸還彩金，也只可作求情理由，不能直接銷案；最高可判監禁10年。

香港 港府

上一則

Anthropic報告：解放軍偷用美AI翻車 敏感資訊也被Claude看光

延伸閱讀

地鐵站外持花喊口號 香港3人涉煽動罪被捕

地鐵站外持花喊口號 香港3人涉煽動罪被捕
8旬長者遭詐騙逾10萬 紐約法拉盛華男上門取款被捕

8旬長者遭詐騙逾10萬 紐約法拉盛華男上門取款被捕
顛覆政權 港支聯3人均判7年6月各有減刑 「國殤之柱」押後處理

顛覆政權 港支聯3人均判7年6月各有減刑 「國殤之柱」押後處理
布碌崙7大道雜貨店開出百萬刮刮樂 新州華人中獎

布碌崙7大道雜貨店開出百萬刮刮樂 新州華人中獎

熱門新聞

湖北三峽大學數據科學與大數據技術專業今年大一新生有兩個「劉欣怡」，一個來自隨州（圖右）、一個來自武漢，兩人不僅同名同姓考上同一大學同一科系，連生日都是同一天。（取材自湖北日報）

同名同姓同年同月同日生 今年又考上同一大學同科系

2026-09-07 04:14
一名上海男子飛機上揮拳傷人，被逮捕。（取材自網易號「Mr王的飯後茶」）

小孩踢椅起爭執...上海男洛杉磯航班上打人 全家遭美遣返

2026-09-07 21:36
楊振寧遺孀翁帆發言。(取材自微博)

清華高等研究院冠名「楊振寧」翁帆一頭短髮露面

2026-09-09 04:05
劉翔。（中新社資料照）

劉翔曝安置風波進展 ：已買斷、獲49.4萬人幣買斷費 全捐了

2026-09-09 23:05
中國《環球時報》前總編輯胡錫進。(圖／取自人民網) 賴錦宏

胡錫進：美國若敢做1事 中國應攻擊美國本土

2026-09-06 09:45
郭德剛。（新華社）

郭德綱踩到紅線 中國官方通報：歪曲篡改抗戰歌曲

2026-09-07 10:36

超人氣

更多 >
宋威龍、白敬亭都來了… 譚松韻新劇獲眾男神力挺 獨缺井柏然惹議

宋威龍、白敬亭都來了… 譚松韻新劇獲眾男神力挺 獨缺井柏然惹議
家人一句「反正你很閒」 五旬男提早退休卻陷入照護地獄

家人一句「反正你很閒」 五旬男提早退休卻陷入照護地獄
金馬獎導演楊敦平有2「試管孫女」精子來自女兒同學

金馬獎導演楊敦平有2「試管孫女」精子來自女兒同學
女神卡卡喜迎第一個孩子 與未婚夫波蘭斯基升格父母

女神卡卡喜迎第一個孩子 與未婚夫波蘭斯基升格父母
75歲「星爺御用配角」張美娥公開求職 網友勸退：好好養老吧

75歲「星爺御用配角」張美娥公開求職 網友勸退：好好養老吧