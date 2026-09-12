港府衛生督察圖獨吞十餘同事集資彩票之巨獎 被捕列盜竊罪恐重判

香港 首現千萬港元巨額彩票獨吞案，在六合彩億元金多寶獎中，與十多名同事湊錢買彩票，獲獎後持彩票的男子試圖捲走3000多萬港元彩金，被警方列為盜竊罪緝捕歸案。

9月5日星期六，香港馬會開售逾二億港元金多寶獎，港府 食環署活化街市組的15名職員，湊錢買六合彩。他們透過其中一名凌姓衛生督察的馬會個人戶口買入彩票，以「膽拖」複式形式幸運中獎，其中包括半注頭獎及二、三獎等，累積彩金高達3300萬港元（約420.7萬美元）。

中獎後這批人曾約同商議分彩金，因彩金派發到凌姓男子戶口，凌男認為自己親自決定拖膽投注功勞最大，強行要求獨佔千萬港元，餘額分給其餘14人。9月9日這批人談判破裂談判破裂。凌男隨即連續告假後失聯，同事擔心他捲款潛逃，前往香港仔警署報案。

香港警方說，正在調查一宗盜竊案，涉案男子已被捕，案件由香港仔警區值日隊跟進。警務處處長周一鳴表示，被捕男子的戶口資金已被凍結，未見到事件與港府食環署有關係。

港府食環署說，知悉警方正就事件展開調查，並會按需要配合警方的工作。由於警方正在調查，現階段不宜評論相關細節。

香港法律界人士說，集資買彩票後分錢不均，一般人會以為沒有簽字晝押難以追究，但在香港口頭協議仍具法律效力，同事合資購買彩票已有協議和承諾，電子通訊紀錄如皆可作證。若中獎後受託人提出「要拿更多」並挾持款項失蹤，在法律上等同「不誠實地意圖永久謀奪他人財物」，即構成盜竊罪。

有律師警方一旦介入調查及以相關罪名正式立案，即使嫌犯事後現身歸還獎金，也只能作為日後法庭審訊時的「求情理由」，無法直接銷案。據香港《盜竊罪條例》，最高可判處監禁十年。

以獨彩票來說，有案例在先，曾有人委託朋友代購六合彩中三獎、對方私吞3萬8000港元彩金的案例，最終被判入獄六星期。今次案件因涉及資金甚巨，案件性質也更為嚴重。