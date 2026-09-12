「一代鬼王」雷宇揚62歲逝 陰陽路成絕響 曾搭周星馳演瀟灑哥

電影「站壁」開鏡記者會；圖為雷宇揚。（本報資料照片）

有「鬼王」之稱的資深藝人雷宇揚，於本月7日因胃癌在廣州病逝，享年62歲。據網路媒體「娛壹」及「明報」報導，雷宇揚的妻子馬荔已透過其好友吳志雄對外證實死訊，離世時馬荔陪伴在側。雷宇揚早年曾患胃癌，經治療後一度康復，但年前舊病復發，最終不敵病魔逝世。

綜合香港 01、明報報導，吳志雄透露，雷宇揚近年低調面對病情，較少與圈中朋友來往。兩人最後一次見面是半年前相約聚餐，當時雷宇揚曾透露治療過程相當辛苦。吳志雄感嘆，過去約他吃飯時，雷宇揚偶爾會因身體不適無法赴約，沒想到再無下次。吳志雄表示將協助辦理後事，送好友最後一程。

雷宇揚3歲時曾參與「歡樂今宵」等節目，1988年畢業於無線電視藝員訓練班後正式入行。他早期多飾演小角色，離開無線電視後轉戰電台擔任主持，憑藉「香蕉俱樂部」及靈異節目「驚叫一點鐘」聲名大噪。

雷宇揚演出「陰陽路」系列電影。（視頻截圖）

在電影作品方面，雷宇揚以1997年至2003年間開創港產恐怖片潮流的「陰陽路」系列最為知名。他在片中多以旁白解說登場，其中飾演的角色「畢彼得」以及神棍、撞鬼司機等形象深植人心。他隨後接拍「升棺發財」、「極度空靈」、「大頭綠衣鬥殭屍」等大量恐怖影視作品，因而獲得「一代鬼王」稱號，與「鬼后」羅蘭同為靈異電影的標誌性面孔。

除了恐怖片外，雷宇揚亦演出多部喜劇與黑幫電影。1997年他在周星馳 主演的喜劇「算死草」中參與演出，同年也在「97家有囍事」中飾演「瀟灑哥」。2010年他與方力申合作喜劇片「出水芙蓉」，2012年在電影「低俗喜劇」中友情演出「食牛歡喜」場面。2013年他在「古惑仔：江湖新秩序」中化身洪興社頭目發號施令，同年亦出演「飛虎出征」。2018年上映的「我的情敵女婿」則為其生前最後一部幕前電影作品，他在片中本色演出並飾演恐怖節目主持人。

幕後發展方面，雷宇揚曾擔任電影導演與監製，亦曾為鄺美雲創作歌曲「思想撲火」，並參與動畫電影「怪獸電力公司」及「怪獸大學」的配音工作。2010年代起，他逐漸轉往商界發展，在中國大陸開設餐館並移居廣州。

感情生活方面，雷宇揚2012年與小他21歲的中國大陸新聞主播馬荔結婚並育有一子，雖然多年來屢傳兩人離婚，但此次雷宇揚離世，馬荔全程陪伴在側並證實死訊。