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黎智英女兒罹癌「渴望父親在身邊」 治療期間難公開活動

香港新聞組／香港12日電
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黎智英的女兒黎采。(路透)
黎智英的女兒黎采。(路透)

香港法院判囚20年的香港壹傳媒創辦人黎智英，其30歲的女兒黎采向美媒透露，在今年夏天證實患癌症，接受治療期間無法出現任何活動。她說：「無比渴望父親在身邊」。

中央社報導，美國保守派媒體「每日連線」（The Daily Wire）駐白宮記者奧羅漢（Mary Margaret Olohan）9日在其X平台帳號發文，指黎采向「每日連線」透露，今年夏天她確診患癌症，並將於英國接受治療。

貼文引述黎采表示，她對治療結果持樂觀態度，但在治療期間將無法出席各類活動。她感激父母作為榜樣令她學會堅忍，基督信仰教導他們，苦難可以帶來救贖，而父親也見證了這一點。與父親相比，她所經歷是微不足道。她希望能像父親，將這份苦難視為一種恩典。

黎采又表示，「我無比渴望父親在身邊，並祈求他能早日獲釋」。對於每一位繼續為爭取父親自由而努力的人，她深表感激。

78歲的黎智英去年被法院裁定違反香港國安法中「串謀勾結外國勢力罪」和另一項「串謀發布煽動刊物罪」，今年3月被判囚20年。

黎采表示，父親黎智英面臨的判決在預料之中，但仍令人極度悲痛，香港「國安法」極其模糊、苛刻且專斷。此外，黎采還表示，這無法在香港司法體系中得到解決，香港司法體系曾被寄予厚望，如今已遭到嚴重破壞。

黎采指出，她的父親不到一年內就瘦了10公斤以上，患有糖尿病、心臟疾病、高血壓，還有視力和聽力衰退及其他明顯的健康問題。

她提及：「我的父親，他原本身強力壯…這點也是眾所皆知。如今，他的身體暴瘦。」

精華 FAQ

  • 黎采表示，她在今年夏天確診患癌，接下來將在英國接受治療，因此治療期間無法出席各類公開活動，並對病情與治療結果保持相對樂觀。

  • 她說自己在面對罹癌與治療時，無比渴望父親在身邊，也祈求父親能早日獲釋，並感激所有為爭取父親自由而持續努力的人。

  • 她認為父親被判20年雖在預料之中仍令人悲痛，並批評香港國安法模糊苛刻、司法體系受損；同時指出父親不到1年暴瘦逾10公斤且多項疾病惡化。

黎智英 癌症 香港

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