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顛覆政權 港支聯3人均判7年6月各有減刑 「國殤之柱」押後處理

記者廖士鋒／綜合報導
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香港支聯會案11日宣判。李卓人妻子（左二）、鄒幸彤母親（戴口罩者）與其他支持者赴...
香港支聯會案11日宣判。李卓人妻子（左二）、鄒幸彤母親（戴口罩者）與其他支持者赴西九龍法院外聚集，眾人手比「六四」聲援。（歐新社）

香港西九龍國安法庭11日就香港支聯會「煽動他人顛覆國家政權罪」案宣判，前支聯會主席李卓人、前副主席何俊仁及鄒幸彤，3人量刑相同，以7年6個月監禁作為量刑起點。在各自扣減後，鄒幸彤所獲刑期最高，被判7年3個月，李卓人7年、何俊仁5年2個月。已解散的支聯會則被判罰150萬元港幣（約19.12萬美元），並下令須於3個月內繳清。

綜合港媒報導，何俊仁先前已經認罪，其餘被告經審訊後被裁定罪成。3名國安法指定法官在早前裁決理由指，支聯會的「結束一黨專政」綱領，違反了2018年修正的中國憲法，又重申憲法是基本法的母法，不得牴觸，亦毋須另行立法，便可直接適用於香港。而憲法訂下的根本制度，共產黨將繼續其領導地位，不存在西方式政黨輪替的可能性。

這些法官認為，諸被告在港版「國安法」實施後，一意孤行地堅守抗爭立場，雖然李卓人和鄒幸彤否認煽動他人將綱領付諸實行，但他們是在鼓勵其他香港人學習中國的抗爭者。基於以上理由，裁定各被告罪名成立。

判辭提到，李卓人、何俊仁及鄒幸彤作為支聯會常委及主要行事者，罪責基本相同，以7年6個月監禁作為量刑起點。何俊仁在開審前認罪，法庭給予22個月認罪扣減；同時何俊仁與李卓人因曾任21年的公職，法庭酌情各減刑3個月；此外因為辯方同意大量控方案情而節省法庭時間，且審訊曾一再延後而對各被告造成一定心理壓力，法庭給予各人3個月的扣減。換算下來，鄒幸彤扣減最少。

11日宣判庭，有多名外國使節人員進入旁聽，法庭外聚集不少關心群眾，李卓人的妻子、鄒幸彤的母親均到場外，大批港警於法院周遭戒備。

港媒稱，3名被告已被關押4或5年，依判決刑期扣除已被拘留日期，他們最快也要到2028年至2029年才能獲釋。

天主教榮休樞機陳日君到場旁聽，而大律師沈士文代表李卓人和何俊仁求情指，支聯會一直以和平非暴力的方式宣傳，並無明確的行動或路線圖，各受眾「各自修行」，過去30多年亦從未有作出破壞行為。

另據明報報導，法庭早前處理涉案證物，其中一項為由丹麥藝術家高志活創作的「國殤之柱」。法官李運騰11日提醒鄒幸彤，若她有意參與證物爭議的聆訊，須向法庭提交書面陳辭，表明她以什麼身分參與，因鄒並非「國殤之柱」物主，「似乎跟你沒什麼關係」，故她須回應是否有權發言等問題。

「國殤之柱」是紀念六四事件的標誌性雕塑，在香港支聯會案於2026年9月11日宣判後，其處置方案與歸屬權再度引發國際高度關注與激烈爭議。

警方國安處總警司李桂華11日被問及警方有否收到「國殤之柱」物主聯絡及將如何處理，他說法庭押後處理有關事宜，但從控方角度，案情顯示「這條柱很多時候跟煽動行動有關係」，故屬犯案物品之一；至於物主身分，他認為應該屬於支聯會，雖然現在有人聲稱是製作者，並要求取回，惟按道理，質疑物品經贈送或出售後能否隨時取回。

精華 FAQ

  • 法院以7年6個月為量刑起點，鄒幸彤判7年3個月、李卓人判7年、何俊仁判5年2個月；支聯會本身則被罰150萬元港幣，須於3個月內繳清。

  • 法官認為支聯會的「結束一黨專政」綱領違反中國憲法，且在港版國安法實施後仍堅守抗爭立場，足以構成煽動他人顛覆國家政權。

  • 法庭正處理涉案證物時，「國殤之柱」被列入爭議範圍，法官要求鄒幸彤先交代參與身分；警方則稱它可能屬犯案物品，物主歸屬仍待釐清。

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