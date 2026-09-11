上路3年半…港高才優才95%來自內地 學者倡精準吸才訂上限

香港各類人才入境計畫推行三載半，截至今年6月，連同受養人累計已吸引高達53.1萬人抵港；圖為過往香港曾辦高才招聘展覽會，求職者向企業人員諮詢。(中新社)

香港 特首李家超上任四年多以來，先後推出「高端人才通行證計畫」（高才通）並大幅修訂「優秀人才入境計畫」（優才計畫），包括取消年度配額兩年及簡化審批流程。截至今年6月，各類人才入境計畫推行三年半，連同受養人累計已吸引高達53.1萬人抵港。其中，僅高才通與優才計畫即錄得約13.2萬名人才到埠，當中近95%來自內地，主要從事金融、商貿及創新科技領域。

明報報導，面對龐大移民 潮，香港大學人口研究中心總監方偉晶指出，香港亟需制訂更周全的移民政策。他建議政府應因應整體社會承受能力，設定每年移民人數上限，並針對各個行業進行獨立且定期的評估，從而更精準地吸納人才，填補勞動市場的實質缺口。

報導稱，方偉晶提醒，近年歐美多國相繼爆發反移民浪潮，即使不少地區已將吸納移民人數限制在總人口的5%以下，依然引發當地社會負面情緒與群體矛盾。他認為這些經驗極具借鑑意義，香港必須慎重評估社會負荷，按部就班推進人才吸納工作。

據報導，據入境處最新統計，自2023年至今年上半年，涵蓋高才通、輸入內地人才計畫、優才計畫、非本地畢業生留港或回港就業安排，以及科技人才入境計畫等5大渠道，共批准34.4萬宗申請，當中27.5萬人已正式赴港，占獲批總數約八成；同期經上述計畫抵港的受養人則達25.6萬名。

報導指出，方偉晶認為周全的移民政策必須先確立年度人數上限，讓本地社會有足夠時間調適。針對現時部分計畫以「百強大學學士學位」作為門檻，他直言有關條件未必能契合市場真實需求。他建議當局應有系統地估量各行業缺口，全面諮詢市場持份者並由獨立專家評估，確保政策與市場動態無縫接軌。

配合政府全力發展創科及人工智能的政策方向，方偉晶表示，當局應先評估本地院校的培育能力，再決定引進何種特定人才。他建議參考加拿大採用「快速通道」（Express Entry）綜合排名系統，針對重點人才類別訂立精準計分標準，「以質素而非數量去衡量」。

對於有商會倡議香港未來10年可將人口增至1000萬，方偉晶警告，若短期內增加250萬人（約總人口四分之一），勢必對社會造成巨大震盪。

另一方面，高才通實施逾3年，截至今年6月已有約12萬名高才及近13萬名受養人抵港。現年38歲、來自上海的DayOne數據中心服務交付總監周錫晨表示，自己受香港國際化商業環境及多元教育吸引，兩年多前攜一家三口來港，並於去年成功續簽。但他透露妻子的求職過程並不順遂，主因雇主顧慮其受養人簽證僅剩一年，擔心工作期過短而不敢聘用。

報導指出，周錫晨坦言，高才通B類及C類首次簽證期僅兩年，後續每三年續簽一次，受養人身分完全依附於主申請人，穩定性略嫌不足。他期望當局可放寬標準，容許在逗留期間任何一年收入達標即可鎖定長期身分。