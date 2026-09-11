「香江第一健筆」信報創辦人林行止88歲逝 繼承查良鏞風骨

「信報」創辦人林行止辭世，享壽88歲；圖為他2009年獲頒香港大學名譽社會科學博士，表揚他在香港傳媒行業的貢獻。（取材自港大）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 信報創辦人林行止逝世，享壽88歲，終結48年筆耕生涯。

信報創辦人林行止逝世，享壽88歲，終結48年筆耕生涯。 重點二： 他以「政經短評」長年評述時局，深刻影響香港輿論與政經界。

他以「政經短評」長年評述時局，深刻影響香港輿論與政經界。 重點三：秉持文人辦報風骨，屢受壓力仍堅持獨立評論與自由立場。

「信報」創辦人、素有「香江第一健筆」之稱的林行止（原名林山木）日前逝世，享壽88歲。他生前長期主持報刊筆政，24年來每天在「信報」撰寫社論「政經短評」，分析評論香港 及世界政經形勢。

林行止於1940年在廣東潮州澄海出生，早年因內地動盪與家庭變故經歷流落街頭的日子，成年後偷渡 赴港。他在1960年代加入「明報」，曾赴英國劍橋修讀經濟，並擔任「明報晚報」副總編輯兼主管經濟版。1973年，他與妻子駱友梅及傳媒人羅治平創辦「信報財經新聞」，並於1977年創辦「信報財經月刊」。

「信報」初期曾遭遇股市大跌及石油危機，在經濟困難與排版工友七折支薪的情況下，憑藉實事求是作風確立報格。創報後，林行止長期撰寫政經評論，於1973至1996年間每日撰寫社論「政經短評」，1997年起轉寫「林行止專欄」，並發掘如張五常等名家評論。其文章長年影響政經及輿論界，結集出版超過百本著作。香港大學曾於2009年頒授名譽社會科學博士學位，表揚其對傳媒行業的貢獻。

1980年代香港前途問題提上議程，林曾撰「烏龜背蠍子過河的教訓」比喻北京及香港關係。2003年，他多次撰文反對「基本法」23條立法。

林的尖銳文字曾令「信報」備受港英或中方壓力，也曾被商界抽廣告。林太早年提及，丈夫的文章曾令港督麥理浩大為冒火，屢屢錯失採訪機會，「沒有機會去『吹風會』，更屬必然」。

林行止曾在訪問形容自己為人內向，盡量推卻應酬，與權貴沒甚交往，雖有強烈「自我疏離的寂寞」感覺，「對於需要保持清醒冷靜的評論工作者而言，耐得住某一程度的寂寞是有其必要的」。

林行止歷年絕少受訪，2008年罕有接受上海「東方早報」訪問時說，對於文人辦報傳統，自己說不出所以然來，但相信透過文字發揮影響，「那份執著倒易使自己感到踏實」。

在辦報與評論風格上，多名前「信報」中人及學者指出，林行止秉持文人辦報傳統，追求獨立判斷，與權貴保持距離以維持清醒冷靜。前總編輯陳景祥表示，林行止過往對敏感時局放膽評論，評論版不看立場、百花齊放；前總編輯文灼非認為他繼承了「明報」查良鏞(金庸)的風骨，再無第二人做到；學者周保松則形容他一生直抒胸臆，珍視香港的自由。

電訊盈科主席李澤楷於2006年入主「信報」，林行止其後繼續撰寫專欄，直至2021年7月29日以題為「在仍有自由之下作出的自由選擇」的文章宣布擱筆，結束長達48年的寫作生涯。李澤楷對其辭世深感哀痛，讚揚其評論見解精闢、見地深遠。

林行止晚年雖停止公開發表時政評論，但據身邊學者透露，他仍持續閱讀與關心香港近況。隨著其離去，多名前員工與學者感慨，文人辦報與獨立判斷的精神在當前政經氣候下已成過去。