香港第3次國葬 董建華靈柩將覆蓋五星旗 多國政要悼念推崇

中國全國政協前副主席、香港特區首任行政長官董建華8日晚間辭世，享壽89歲；圖為董建華於2021年6月24日接受中新社訪問。（中新社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 港媒預判董建華喪禮將按副國級規格舉行。

港媒預判董建華喪禮將按副國級規格舉行。 重點二： 靈柩或覆蓋五星旗，習近平等將致送花圈。

靈柩或覆蓋五星旗，習近平等將致送花圈。 重點三：多國駐港機構致哀，回顧董建華外訪貢獻。

已故香港 首任特首董建華 曾出任中國全國政協副主席，即作為「副國級」領導人，港媒預判，董建華的喪禮將參照前政協主席安子介、霍英東離世時的規格，由中央成立治喪委員會，並委派中國全國政協領導人赴港出席公祭並發表悼詞；中國國家主席習近平等中共中央政治局七常委也將致送花圈，表達對董建華的哀悼。

綜合港媒報導，繼英美駐港領事館致哀，紐西蘭外長，日本、韓國、澳洲、德國駐港領事館分別致哀，並分別推崇董建華在任訪問當地，推動香港與該國關係。香港回歸時任紐西蘭財長提及，1997年回歸及1998年董外訪時與對方見面，稱後世會記得董建華在歷史重要時刻領導香港。

日本駐港總領事三浦潤說，董在1997及2001年兩度訪日，為加深日港相互理解與友好關係貢獻良多，代表總領事館對董的偉大成就致敬。南韓總領事館稱董在重大轉變時期展現卓越領導能力，包括1999年會見時任總統金大中等，又提及董家因韓裔兒媳與韓國結下特別緣分。

另據港媒分析報導，安子介曾出任第8、9屆中國全國政協副主席，2000年6月3日在港逝世，享年87歲，同年6月12日在港舉行公祭。受中央委託，安子介治喪委員會主任、當時全國政協排名第一的副主席葉選平專程赴港弔唁並發表悼詞，是香港史上首次「國家級」葬禮。

另位獲得國家級葬禮待遇的是「愛國商人」霍英東，他擔任第8-10屆中國全國政協副主席，2006年10月28日在北京逝世，享年84歲。霍英東靈柩其後由專機送返香港，並於同年11月7日在香港舉行悼念和公祭儀式。受中央委託，時任全國政協副主席王忠禹擔任治喪委員會主任，並專程赴港出席公祭及發表悼詞，這是香港史上第2次舉行國家級別葬禮。

報導提及，霍英東、馬萬祺及董建華均獲官方新華社稱為「中國共產黨的親密朋友」，這是中央對個別有重大貢獻的中共黨外人士給予的高度政治評價。

因此，該報導分析，按此慣例，董建華的公祭儀式將是香港第3次舉行「國家級」別葬禮，靈柩將覆蓋著五星旗 ，習近平等中國最高領導層將致送花圈。參照安子介、霍英東、馬萬祺的治喪委員會主任均由中國全國政協第一副主席擔任，按此規格，現任排名第一的中國全國政協副主席石泰峰或出任治喪委員會主任，並赴香港出席公祭。若如此安排，由於石泰峰身兼中共政治局委員，級別又比以往高一些。