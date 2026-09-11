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香港菸盒統一包裝刊憲 更新12款忠告 改為暗啡色圖像更嚇人

香港新聞組／香港11日電
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香港傳統吸菸產品統一包裝設計明年12月1日起全面實施，控菸健康忠告的文字和圖案會...
香港傳統吸菸產品統一包裝設計明年12月1日起全面實施，控菸健康忠告的文字和圖案會更新，包括「吸菸導致喉癌」的圖像（圖）。（取材自香港立法會衛生事務委員會）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：港府刊憲推行菸盒統一包裝，禁用裝飾與宣傳元素。
  • 重點二：新包裝改為指定暗啡色，並更新12款更嚇人警示圖像。
  • 重點三：違規售菸最高罰5萬港元，當局稱可助降吸菸率。

吸菸產品多以鮮豔顏色包裝等作宣傳推廣，港府進一步加強控菸措施，將統一規管吸菸產品包裝設計，禁止任何裝飾或推廣元素，及統一改為暗啡色，並更新12款更為驚嚇的健康忠告圖案，含多種癌症、截肢及嬰兒猝死等內容，相信可減低產品吸引力，強化警示作用。

大公報報導，港府11日就統一包裝規定刊憲，法例將於明年3月生效，在9個月過渡後，明年12月全面實施後，售賣違規包裝菸最高可被罰款5萬港元（約6376美元）。在政府各項控菸措施下，有菸民已考慮戒菸，亦有報販稱買菸的市民愈來愈少，未來或考慮不再售賣香菸。

報導指出，港府將訂明對受規管的吸菸產品零售包裝的規定，包括就其物理特徵及顏色，以及準式標記，列明詳細要求，確保菸草產品包裝統一、簡潔，且沒有任何裝飾或宣傳元素。衞生署控菸酒辦公室主任林民聰10日表示，新菸盒包裝須用指定深啡色為主體顏色，同時應按照世衛建議，刪除菸包及長條菸盒上焦油及尼古丁的含量標示，避免吸菸者誤以為低焦油和尼古丁含量害處較少，降低戒菸意欲。

報導稱，港府同時更新由2018年沿用至今的12款健康忠告的圖案內容，新增圖案有嬰兒猝死症、早產、早逝和禿頭，以及除肺癌外的喉癌、口咽癌、膀胱癌等多種癌症。

衛生署表示，吸菸產品統一包裝設計已在27個國家和地區實施，多地正積極立法，措施獲國際廣泛認同，且海外經驗亦可證明措施能有效降低吸菸率、減少吸菸產品吸引力。

澳洲於2012年率先推行統一包裝，實施一年後，成年吸菸者嘗試戒菸的百分比從20.2%升至26.6%，致電戒菸熱線的數量增加78%。實施34個月後，吸菸率由19%降至17%，當中約四分之一的跌幅，即約11萬人是歸因於統一包裝。

法國在實施統一包裝設計一年後，青少年開始吸菸的比例下降了4%，及對品牌認同感的比率下降了53%。新西蘭研究發現，實施吸菸產品統一包裝設計後，約58%的吸菸者表示更加留意菸包上的健康忠告，較法例生效前的45%有所上升。

精華 FAQ

  • 港府要求受規管的吸菸產品包裝必須統一、簡潔，禁止任何裝飾或推廣元素，並按指定物理特徵與顏色設計，避免品牌包裝再成為宣傳工具。

  • 新菸盒將以指定深啡色為主體顏色，並更新12款健康忠告圖案，內容涵蓋嬰兒猝死、早產、喉癌、口咽癌、膀胱癌等，警示程度更強。

  • 法例將於明年3月生效，經9個月過渡後於明年12月全面實施；屆時售賣違規包裝香菸最高可被罰款5萬港元，當局並稱海外經驗顯示可降低吸菸率。

香港 港府 猝死

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