香港菸盒統一包裝刊憲 更新12款忠告 改為暗啡色圖像更嚇人

香港傳統吸菸產品統一包裝設計明年12月1日起全面實施，控菸健康忠告的文字和圖案會更新，包括「吸菸導致喉癌」的圖像（圖）。（取材自香港立法會衛生事務委員會）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 港府刊憲推行菸盒統一包裝，禁用裝飾與宣傳元素。

港府刊憲推行菸盒統一包裝，禁用裝飾與宣傳元素。 重點二： 新包裝改為指定暗啡色，並更新12款更嚇人警示圖像。

新包裝改為指定暗啡色，並更新12款更嚇人警示圖像。 重點三：違規售菸最高罰5萬港元，當局稱可助降吸菸率。

吸菸產品多以鮮豔顏色包裝等作宣傳推廣，港府 進一步加強控菸措施，將統一規管吸菸產品包裝設計，禁止任何裝飾或推廣元素，及統一改為暗啡色，並更新12款更為驚嚇的健康忠告圖案，含多種癌症、截肢及嬰兒猝死 等內容，相信可減低產品吸引力，強化警示作用。

大公報報導，港府11日就統一包裝規定刊憲，法例將於明年3月生效，在9個月過渡後，明年12月全面實施後，售賣違規包裝菸最高可被罰款5萬港元（約6376美元）。在政府各項控菸措施下，有菸民已考慮戒菸，亦有報販稱買菸的市民愈來愈少，未來或考慮不再售賣香菸。

報導指出，港府將訂明對受規管的吸菸產品零售包裝的規定，包括就其物理特徵及顏色，以及準式標記，列明詳細要求，確保菸草產品包裝統一、簡潔，且沒有任何裝飾或宣傳元素。衞生署控菸酒辦公室主任林民聰10日表示，新菸盒包裝須用指定深啡色為主體顏色，同時應按照世衛建議，刪除菸包及長條菸盒上焦油及尼古丁的含量標示，避免吸菸者誤以為低焦油和尼古丁含量害處較少，降低戒菸意欲。

報導稱，港府同時更新由2018年沿用至今的12款健康忠告的圖案內容，新增圖案有嬰兒猝死症、早產、早逝和禿頭，以及除肺癌外的喉癌、口咽癌、膀胱癌等多種癌症。

衛生署表示，吸菸產品統一包裝設計已在27個國家和地區實施，多地正積極立法，措施獲國際廣泛認同，且海外經驗亦可證明措施能有效降低吸菸率、減少吸菸產品吸引力。

澳洲於2012年率先推行統一包裝，實施一年後，成年吸菸者嘗試戒菸的百分比從20.2%升至26.6%，致電戒菸熱線的數量增加78%。實施34個月後，吸菸率由19%降至17%，當中約四分之一的跌幅，即約11萬人是歸因於統一包裝。

法國在實施統一包裝設計一年後，青少年開始吸菸的比例下降了4%，及對品牌認同感的比率下降了53%。新西蘭研究發現，實施吸菸產品統一包裝設計後，約58%的吸菸者表示更加留意菸包上的健康忠告，較法例生效前的45%有所上升。