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105歲人瑞還能走跳聊天 她親吐長壽秘訣

香港整體自殺率降 15歲以下卻激升 疑1主因造成

香港特派員李春／香港11日電
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香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：香港整體自殺率回落至13，但15歲以下群組升至2.9
  • 重點二：15歲以下自殺個案倍增，學業壓力與朋輩關係成主因。
  • 重點三：專家倡以公共衛生方法防自殺，照顧未被篩查學生。

香港9月初開學，接連發生多宗學童自殺事件，其中一宗是9月7日，1名年僅14歲女生自縊輕生，當場死亡，懷疑因學業壓力引致情緒障礙。

9月9日是世界防止自殺日，香港大學公布一項研究，說香港整體自殺率下降，但15歲以下的青年自殺率上升。

香港大學防止自殺研究中心公布的自殺數據，香港去年錄得976宗自殺死亡個案，即每10萬人有13宗，整體自殺率由2024年的13.8下跌至去年的13，男性下跌的幅度較大，女性數字相若。年齡方面，60歲或以上長者自殺率由18.9下降至17.4，

但15歲以下青年自殺率反而從0.9升至2.9，宗數由前年7宗升倍至去年15宗，反映青年群組需要得到更多關注。其中15歲以下群組當中，約一半人選擇以墜樓方式自殺，約32%人就讀Band 1A學校，可見不只是成績差的學生有自殺風險。15歲以下男性自殺個案中，大多發生在家中，主要受學習壓力及朋輩關係影響，而家庭問題，如單親家庭等因素，就未見突出。

港大防止自殺研究中心說，引致青年自殺的因素包括讀書壓力、朋輩關係和未能適應校園新環境等，中心呼籲學校給教師更多時間與學生建立關係。

目前香港支援有自殺風險學生的3層應急機制，擴展至小學高班的試行階段早前屆滿，香港政府正檢討成效。學者認為機制能及時幫助有需要的學童，但在機制以外仍須做得更多。

港大防止自殺研究中心總監葉兆輝說，從數據中看到，很多自殺個案不是現行篩查方法找到，所以若只集中篩查這群人，就會缺乏另一群人，所以建立1個公共衛生方法做防止自殺工作，不止讓有問題的人及早接受治療和干預，另一方面如何建立關愛群體，讓學生願意開心回校。

葉兆輝說，近日開學，部份青年面對生活模式轉變，或會有較大的反應，開學頭兩星期老師及同學要互相建立關係。面對青年自殺率上升，要研究如何更精準持續推行保障措施，例如要照顧到未被現行機制涵蓋到的學生。

精華 FAQ

  • 去年香港錄得976宗自殺死亡個案，整體自殺率由13.8降至13；但15歲以下群組自殺率卻由0.9升至2.9，個案由7宗增至15宗，情況值得警惕。

  • 研究指主要因素包括讀書壓力、朋輩關係，以及未能適應校園新環境；15歲以下男性個案多發生在家中，家庭問題未見特別突出，反映校園與心理支援更重要。

  • 專家認為不能只靠現行篩查，應建立公共衛生式防自殺機制，讓教師有更多時間與學生建立關係，並照顧未被涵蓋的學生，提升早期識別與持續支援。

香港

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