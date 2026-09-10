港支聯案 鄒幸彤判7年3個月、李卓人7年、何俊仁5年2個月

香港支聯會前副主席鄒幸彤涉及煽動顛覆國家政權罪，被判囚7年3個月。（路透）

香港 支聯會前主席李卓人、前副主席鄒幸彤及前主席何俊仁涉及煽動顛覆國家政權罪，案件11日在西九龍法院（暫代高等法院）判刑，鄒幸彤判囚7年3個月、李卓人判囚7年、何俊仁判囚5年2個月，已解散的支聯會則被判罰150萬元（港幣，下同）。鄒幸彤稱自己至今認為沒有做錯，亦無罪可悔。

香港01報導，案件4名被告包括支聯會、李卓人、何俊仁及鄒幸彤，均被控一項煽動顛覆國家政權罪。何俊仁在開審前認罪，其餘3名被告經審訊後被裁定罪成。法庭今日判刑，鄒幸彤判囚7年3個月，李卓人判囚7年，何俊仁判囚5年2個月，支聯會罰款150萬元。

法庭界定案件為「情節嚴重」，指被告在社會動蕩不安的氛圍下有預謀犯案，相信相關主張違反「憲法」及「國安法」，仍一意孤行。控方案情指，各被告多年來舉辦「六四」晚會及設展覽等，以民主及「六四」事件之名，圖實現「結束一黨專政」綱領，並在「國安法」生效後繼續鼓吹及傳揚相關主張。

香港文匯報報導，案件涉及2020年7月1日至2021年9月8日期間的行為。控罪指，被告煽動他人組織、策畫、實施或參與實施以非法手段，旨在顛覆國家政權的行為，包括推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的根本制度，或推翻中央政權機關。

報導指出，根據港區國安法第23條，煽動、協助、教唆或以金錢及其他財物資助他人實施顛覆國家政權，情節嚴重者，可判處5年以上、10年以下有期徒刑；情節較輕者，則判處5年以下有期徒刑、拘役或管制。法庭早前亦表示，被告並非因政治觀點或信念受審，法庭不會比較不同國家的憲法及政治制度，而是考慮案件相關法律與證據。

明報新聞網報導，何俊仁在開審前認罪，支聯會、李卓人及鄒幸彤則否認控罪，受審後被裁定罪成。