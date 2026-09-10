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悼董建華 港澳辦讚「一國兩制傑出貢獻者」 4屆特首致哀

香港新聞組／香港10日電
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中共中央總書記習近平(右)曾於2019年9月29日，將「一國兩制傑出貢獻者」國家...
中共中央總書記習近平(右)曾於2019年9月29日，將「一國兩制傑出貢獻者」國家榮譽稱號獎章頒授給前香港特首董建華(左)。(中新社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：董建華逝世，中央港澳辦稱其為「一國兩制」傑出貢獻者。
  • 重點二：李家超與3名前任特首等紛紛發聲明致哀追念。
  • 重點三：他任內推動多項改革，亦在金融風暴與SARS中應對危機。

香港特別行政區首任特首董建華8日晚逝世，享壽89歲。中央港澳辦致唁電形容他是「『一國兩制』傑出貢獻者，著名的愛國人士，傑出的社會活動家，中國共產黨的親密朋友」，現任特首李家超及三名前任特首曾蔭權、梁振英、林鄭月娥等發聲明致哀，港府多個官方網站9日亦隨即轉為黑白色，官員及議員紛紛更換黑白頭像表達哀思。港澳辦引述其生前名言「香港好，國家好；國家好，香港更好」，稱這是他畢生貢獻國家與服務香港的寫照。

綜合明報、大公報、文匯報報導，董建華1997年當選首任特首，2002年在無競爭對手下連任。在任近八年期間，推動多項深遠的重大改革，包括「三三四」學制、母語教學、高官問責制、「八萬五」建屋計畫、廢除市政局及成立市建局等，同時提出發展數碼港與中藥港的科技藍圖。他任內率領香港應對亞洲金融風暴與SARS疫情，並在SARS後與內地簽訂《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA），奠定「自由行」等政策基礎。

施政期間，董建華的社會民望起伏不定。翻查各大學民意研究數據，他在上任初期至2001年的民望均維持在50分以上，但自2002年下半年起長期低於50分。港大民研分析指出，受到高官問責制、「仙股事件」及《基本法》23條立法風波等爭議影響，其民望於2003年跌至任內最低點。2005年，董建華以「腳痛」身體不適為由向中央請辭特首職務，離任後當選全國政協副主席，繼續履職至2023年卸任。

在親民作風與公開活動方面，董建華任內曾承諾多深入社區，公開落區次數達30多次，包括SARS期間親自走訪淘大花園；2003年9月於沙田會見地區人士時，座駕曾遭示威者包圍，並有請願信擊中其膊頭。董建華事後承認社會存在「倒董聲音」，並要求主要官員加強與區議會溝通。近年他深居簡出，最後一次公開露面是2021年7月4日出席電影《1921》香港首映禮。同年9月他在瑪麗醫院接受心臟手術後便持續休養，連續五年缺席十一酒會與回歸升旗儀式。

董建華逝世消息公布後，四屆特首與多位昔日共事官員相繼發表悼念。李家超發表聲明指出，董建華一生以「報效國家，服務香港」為己任，為香港順利回歸及貫徹落實「一國兩制」作出巨大貢獻，其付出將永存港人心中。曾蔭權回憶兩人相識於1990年代，盛讚董工作「忘我」、夙夜匪懈，並對他在提高專上教育普及率及促進港美外交上的貢獻表示敬佩。林鄭月娥評價他「功在當代，利在千秋」，並懷念任職社署署長期間體會到長者關愛；梁振英則指其獲得國家高度信任，處事「宅心仁厚，以理服人」。

此外，多名曾與董建華共事的後輩亦深表懷念。律政司首任司長梁愛詩形容董是其最敬佩的領導與仁厚兄長，遇到挑戰時總是親身承擔責任；行政會議非官守議員召集人葉劉淑儀讚揚他胸懷家國、用心聆聽下屬、一心為民；民政及青年事務局局長麥美娟則回憶2002年在競選辦工作出錯時，董建華展現溫厚包容、未加苛責，這份厚德令人銘記至今。

香港特別行政區首任特首董建華8日晚逝世，享壽89歲，港府多個官方網站9日亦隨即轉...
香港特別行政區首任特首董建華8日晚逝世，享壽89歲，港府多個官方網站9日亦隨即轉為黑白色致哀。(取材自網頁)

精華 FAQ

  • 港澳辦致唁電稱董建華是「一國兩制」傑出貢獻者、著名愛國人士、傑出社會活動家，也是中國共產黨的親密朋友，並引述其名言肯定他畢生服務香港、報效國家。

  • 他在任近8年期間推動多項深遠改革，包括「三三四」學制、母語教學、高官問責制、「八萬五」建屋計畫，以及廢除市政局、成立市建局，並提出數碼港與中藥港藍圖。

  • 逝世消息公布後，李家超、曾蔭權、梁振英、林鄭月娥等先後發聲明致哀，港府多個官方網站亦轉為黑白色，官員與議員更換黑白頭像，以示哀思與追念。

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