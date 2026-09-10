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董建華出身航運世家 曾與弟賣祖業套現338億港元躋身富豪榜

香港新聞組／香港10日電
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董建華(後排右)與妻子趙洪娉(後排左)相濡以沫65載。(取材自港府新聞網)
董建華(後排右)與妻子趙洪娉(後排左)相濡以沫65載。(取材自港府新聞網)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：董建華出身航運世家，接手東方海外後與弟弟出售套現338億港元。
  • 重點二：他曾任阿里巴巴獨立非執董，2022年辭任後仍任4間擔保公司董事。
  • 重點三：董氏夫婦作風低調節儉，入住嘉慧園並曾因SARS防疫言行受議。

香港首任特首董建華8日晚辭世，董建華出身航運世家，1982年繼承父親董浩雲的東方海外（國際）有限公司生意，直至1996年出選特首時交棒予胞弟董建成，2018年完成出售東方海外，董氏家族套現338億（港元，下同，約43.1億美元），董建華兄弟同年首次躋身富比世香港富豪榜。

明報報導，翻查公司註冊處資料，董建華截至9日仍為4間擔保公司的董事，包括香港再出發大聯盟、香港同胞慶祝國慶常設委員會、中美交流基金會等。他曾出任上市公司阿里巴巴的獨立非執董，其任命於2014年6月的集團招股書披露，其後他於2022年辭任董事。

據報導，土地註冊處資料顯示，董父董浩雲在1971年以公司名義購入中半山豪宅嘉慧園D座低層單位，1976年轉至董建華名下。該單位在1991年以500萬元轉手至一間名為「Proluck Enterprises Company Limited」的私人公司，資料顯示該公司董事為董建華三名子女，分別是長女董立筠、長子董立均和幼子董立新，股份則由位於利比里亞（Liberia）的離岸公司持有。

報導稱，董建華夫婦從未入住禮賓府。董建華於1996年11月上任特首前被傳媒問及會否入住「港督府」（現禮賓府）時笑說該處「風水欠佳」，上任後居於港府月租12萬元供特首使用、位於馬己仙峽道的嘉慧園單位。

根據土地註冊處資料，董建華於2021年以1.6億元購入該單位連車位，文件顯示他在是次交易只需付4.25%印花稅，意味是以首置身分入市。

另外，董建華的老婆趙洪娉是他的初戀，兩人1961年結婚，結褵65年。據趙洪娉憶述，她十五、六歲時已於港認識董建華，雙方未進一步發展。至董建華於1950年代負笈英國，趙洪娉亦到英國念護士課程，兩人在異鄉互生情愫。

報導指出，據董家老臣子吳德宣透露，趙洪娉是董建華第一個女朋友，「有人笑他是太子爺，其實很多選擇」，但董對趙就如他對「平頭裝」髮型一樣從不變心，婚前婚後從來沒有桃色新聞，董形容太太是「wonderful wife」。回歸前常到董家作客的已故議員李鵬飛形容董氏夫婦節儉，董太麻將耍樂「也只是50蚊一底的衛生牌」。

據報導，董建華任特首前，夫婦倆為人低調，至1996年「董黑馬」身分曝光，董太接受傳媒提問時謙稱自己是「家庭主婦」。

但2003年SARS期間，醫護防疫物資不足，董太被指花45分鐘穿全套保護衣到牛頭角下邨，提醒街坊「千祈千祈千祈、洗手洗手洗手」，其裝束及言行引發輿論非議。

精華 FAQ

  • 董建華1982年接手父親創辦的東方海外，1996年出選特首時交棒胞弟董建成，家族於2018年完成出售東方海外，合共套現338億港元，並同年首次躋身富比世香港富豪榜。

  • 明報翻查公司註冊處資料顯示，董建華截至9日仍為4間擔保公司董事，涵蓋香港再出發大聯盟、香港同胞慶祝國慶常設委員會及中美交流基金會等機構。

  • 報導指董建華夫婦從未入住禮賓府，上任後居於馬己仙峽道嘉慧園單位；2021年他以1.6億元購入該單位連車位，並以首置身份付4.25%印花稅。

董建華 香港 阿里巴巴

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