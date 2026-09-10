世界旅遊城巿 香港躍居第7 首次闖入前10名

香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

由世界旅遊城市聯合會主辦的2026世界旅遊合作與發展大會9日在北京首鋼園舉辦，會上發布世界旅遊城市綜合排名，香港 躋身第7位、首次闖入前十名。

綜合大公、文匯報報導，《世界旅遊城市發展報告（2025-2026）》從城市知名度、產業景氣度、城市智慧度等六大維度，對全球100個旅遊城市進行綜合評估。報告顯示，世界旅遊城市綜合排名前十位依次是：紐約、東京、巴黎、倫敦、北京、上海、香港、米蘭、伊斯坦堡和杜拜 。香港首次闖入前十，躋身第7位，北京則位列第5位，較去年上升2位。香港還在城市智慧度單項排名第3位，僅次於紐約和北京，澳門則排名第4位。

旅遊業是全球服務貿易中最具活力的板塊之一，隨著免簽政策持續優化、中國入境遊熱度持續攀升。

中國旅遊研究院院長戴斌在會上表示，2026年中國入境旅遊有望保持兩位數增長，北京增速更快。

世界旅遊城市聯合會專家、美國內華達大學拉斯維加斯分校終身教授約瑟夫·萊馬表示，出入境便利化政策持續升級，數字技術驅動全球文旅智能升級。數字基礎設施、移動支付、智能交通和人工智能服務已成為重要競爭領域。

會上還發布世界旅遊城市聯合會主導制定的《品牌評價 旅遊城市》ISO國際標準（ISO 11778），配套的121項城市評分細則標誌着可執行的旅遊城市評價標尺自此形成。