我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普又點名台灣 稱晶片早該課重稅「100%、200%都可以」

iPhone Duo初體驗曝光：折痕幾乎消失 iPad mini要完蛋了？

鄭佩佩離世2年完成遺願…一代俠女罕病逝 大腦捐加州研究機構

記者陳穎／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
影星鄭佩佩在2024年過世。（取材自金馬執委會）
影星鄭佩佩在2024年過世。（取材自金馬執委會）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：鄭佩佩2024年7月17日離世，家屬近日證實完成其捐贈大腦遺願。
  • 重點二：她生前罹患罕見皮質基底核退化症，盼以自身協助腦部研究。
  • 重點三：鄭佩佩早已安排大體捐贈與後事從簡，展現豁達面對生死。

「一代俠女」香港資深影星鄭佩佩於美國時間2024年7月17日離世，享壽78歲，如今走過兩年，家屬近日證實，她生前交代的遺願已陸續完成，包括將大腦捐贈給美國加州的腦部研究機構，希望透過自身的身體協助罕見退化性疾病研究。消息曝光後，不少影迷再次想起她對生命與生死的豁達態度。

鄭佩佩2019年被診斷出罹患非典型帕金森氏症，亦即罕見的「皮質基底核退化症」。由於目前仍缺乏有效治療方式，她選擇低調面對病情，並早早思考身後安排，決定在生命結束後捐出大腦，提供醫學研究使用。

家屬過去曾透露，鄭佩佩生前對後事有相當明確的交代，希望一切從簡，不收取奠儀，若親友有心致意，則可以改以捐款方式支持美國腦部支持網絡（BSN）等相關研究與援助工作。

她也曾交代不需要購買墓地，希望相關研究工作完成後，骨灰能撒在校園，讓人生最後一程回歸自然。

除了大腦捐贈外，鄭佩佩早在確診前便開始規畫大體捐贈。據了解，她2017年已與香港大學簽署大體捐贈協議，盼自己離世後，遺體能投入醫學教育及研究。她過去接受訪問時也曾談及身後事，對於死亡並沒有太多恐懼，甚至以幽默態度表示，即使身體其他器官無法使用，至少還可以捐出眼角膜。

鄭佩佩縱橫影壇約60年，從早期以「俠女」形象走紅，到後來在「唐伯虎點秋香」飾演華夫人，以及「臥虎藏龍」中的碧眼狐狸，都留下令人難忘的銀幕身影。如今她以捐贈大腦與遺體的方式延續生前心願，也讓她對生命的另一種理解再次受到關注。

精華 FAQ

  • 家屬證實，鄭佩佩生前交代的遺願正陸續完成，包括將大腦捐贈給美國加州的腦部研究機構，並依其意願以簡樸方式處理後事。

  • 她在2019年被診斷出罹患非典型帕金森氏症，也就是皮質基底核退化症。由於目前缺乏有效治療，她希望捐出大腦，供醫學研究使用。

  • 她希望後事從簡，不收奠儀，親友若想致意可改捐款支持相關研究；也不必購買墓地，待研究完成後，骨灰可撒在校園回歸自然。

香港 加州

上一則

中國新增11職業 機器人技術員、運動數據分析師入列

下一則

世界旅遊城巿 香港躍居第7 首次闖入前10名

延伸閱讀

邵氏男星陳觀泰80歲離世 「洪熙官」成經典 去年才喊不退休

邵氏男星陳觀泰80歲離世 「洪熙官」成經典 去年才喊不退休
慈善夫妻… 申敏兒、金宇彬傳長期捐款 2人共逾372萬美元

慈善夫妻… 申敏兒、金宇彬傳長期捐款 2人共逾372萬美元
曾眾籌止痛藥「想體面離開」…39歲抗癌博主「芳芳」病逝

曾眾籌止痛藥「想體面離開」…39歲抗癌博主「芳芳」病逝
梅艷芳母親102歲驟逝 3名子女皆壯年癌逝 母子為鉅額遺產決裂畫句點

梅艷芳母親102歲驟逝 3名子女皆壯年癌逝 母子為鉅額遺產決裂畫句點

熱門新聞

湖北三峽大學數據科學與大數據技術專業今年大一新生有兩個「劉欣怡」，一個來自隨州（圖右）、一個來自武漢，兩人不僅同名同姓考上同一大學同一科系，連生日都是同一天。（取材自湖北日報）

同名同姓同年同月同日生 今年又考上同一大學同科系

2026-09-07 04:14
一名上海男子飛機上揮拳傷人，被逮捕。（取材自網易號「Mr王的飯後茶」）

小孩踢椅起爭執...上海男洛杉磯航班上打人 全家遭美遣返

2026-09-07 21:36
中國《環球時報》前總編輯胡錫進。(圖／取自人民網) 賴錦宏

胡錫進：美國若敢做1事 中國應攻擊美國本土

2026-09-06 09:45
郭德剛。（新華社）

郭德綱踩到紅線 中國官方通報：歪曲篡改抗戰歌曲

2026-09-07 10:36
習近平「疑遭攙扶」下機引揣測。（取材自Ｘ平台）

習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？

2026-09-03 09:30
中國國際航空客機日前在紐約甘迺迪國際機場，因加油車司機未拔除油管逕自開走車輛，導致機翼加油口遭扯斷並引發燃油洩漏。(取材自快科技)

美地勤扯壞中客機 不拔油管就開走…燃油狂撒一地

2026-09-02 23:40

超人氣

更多 >
華人親歷：英文面談變難了 入籍「最後1哩」關卡重重

華人親歷：英文面談變難了 入籍「最後1哩」關卡重重
郭台銘17歲愛女妞妞展大將之風 主持機器人論壇台風穩健

郭台銘17歲愛女妞妞展大將之風 主持機器人論壇台風穩健
華男飛洛杉磯鬧事全家遣返 官方回應本報這麼說

華男飛洛杉磯鬧事全家遣返 官方回應本報這麼說
清華高等研究院冠名「楊振寧」翁帆一頭短髮露面

清華高等研究院冠名「楊振寧」翁帆一頭短髮露面
懶人包／拋棄王室身分來美6年 哈利、梅根為何又回頭？

懶人包／拋棄王室身分來美6年 哈利、梅根為何又回頭？