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港產女太空人開課曝：太空餐有佛跳牆 睡眠區放家庭照

香港新聞組／香港10日電
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「天宮課堂·港澳專場」港澳青少年愛國主義教育活動9日舉行；圖為香港首位女太空人黎...
「天宮課堂·港澳專場」港澳青少年愛國主義教育活動9日舉行；圖為香港首位女太空人黎家盈展示其在天宮空間站的睡眠艙。(中新社)

首位港產太空人黎家盈執行任務約三個月，9日於母校荃灣公立何傳耀紀念中學舉行的「天宮課堂．港澳專場」中，與神舟23號乘組指令長朱楊柱及航天員張志遠，一同與港澳學生連線對話。她在課堂上介紹太空膳食有佛跳牆、宮保雞丁等菜式，並展示睡眠區擺放的家庭照、兒童畫作、港式小食模型及警隊提子公仔，表示：「看著它們，我就覺得自己並沒有離開香港很遠。」學校門外當天亦貼滿天宮課堂海報。

據香港01媒體報導，黎家盈說明，地面科技人員準備了營養均衡的食譜，主食涵蓋米飯、麵條與麵包，配有紅燒肉、佛跳牆、宮保雞丁、黑椒牛柳及脫水蔬菜等數十款特色美食，航天員也會自行製作優格。艙內配備兩台微波加熱裝置，包含熱風加熱裝置，半小時內即可提供熱騰騰的飯菜；空間站亦設有熱風烘烤機，可供烘烤雞翅、南瓜與蛋糕。金黃色且香味濃郁的烤蛋糕，讓她聯想起最喜歡的在地小吃雞蛋仔。

針對太空環境對身體的影響，黎家盈指出，地面重力會壓迫骨骼並鍛煉肌肉，但在太空長期失重狀態下肌肉會流失，因此每天必須花費1至2小時運動。跑步時需穿著特定背心並透過彈力帶固定於太空跑台，站內另備有太空單車與核心肌肉鍛煉裝置。

現場示範環節中，黎家盈演示了失重狀態下的物理現象：當她用手擰濕毛巾時，水未向下流動，而是因表面張力阻擋而像手套般依附在毛巾表面。她解釋，日常生活中不會以此方式擰毛巾，避免甩出小水珠，正確做法是讓毛巾自然風乾。

在生活空間方面，黎家盈展示了睡眠區與洗手間，提到睡覺時須套入睡袋並拉上拉鍊，防止飄移或撞擊。從房內圓窗可望見地球，空間站每90分鐘環繞地球一次，每天可看到16次日出日落。每當經過中國上空，她都會尋找粵港澳大灣區的位置，並提到香港在夜間呈現為一點相當耀眼的光芒。她也在房內展示紫荊花黏土作為思念香港的寄託，並將其傳遞給指令長朱楊柱，感歎思念的感覺在天上與地下皆相同。

「天宮課堂·港澳專場」港澳青少年愛國主義教育活動9日舉行；圖為李家超（第二排右五...
「天宮課堂·港澳專場」港澳青少年愛國主義教育活動9日舉行；圖為李家超（第二排右五）與學生代表合影。(取材自港府新聞處)

精華 FAQ

  • 她重點介紹太空膳食、失重環境下的運動安排，以及睡眠區和洗手間等生活空間，並示範太空中的物理現象，讓港澳學生了解航天員日常。

  • 地面人員提供米飯、麵條、麵包及紅燒肉、佛跳牆、宮保雞丁等菜式，艙內有微波和熱風加熱裝置，半小時內可吃到熱騰騰飯菜，還能烤雞翅和蛋糕。

  • 黎家盈在睡眠區擺放家庭照、兒童畫、港式小食模型和警隊提子公仔，也展示紫荊花黏土作寄託；她說看著這些物件，就覺得自己沒有離開香港太遠。

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