董建華離世/經典金句：不提「八萬五」就等於不存在

首任香港特首官及前全國政協副主席董建華8日因病辭世，享壽89歲，當年他以「腳痛」為由辭職，否認被中央「勸退」。(中新社)

前特首董建華 曾領導香港 近8年，董建華任內經歷亞洲金融風暴、SARS危機、2003年七一等重大危機，2000回應傳媒提問時爆出不少金句，當中最經典莫過於2000年回應「八萬五」建屋計畫時表示：「從1998年就再沒有說過『八萬五』這個字眼，你說還存不存在？」

香港01報導，董建華特首任內發生不少大事，他上任時滿腹大計，提出每年「八萬五」建屋計畫，倡議發展科技，翌年即遇上亞洲金融風暴，樓市股市大挫，不少中產變「負資產」，其後董承認八萬五「已經不存在」。這無阻董2002年在無競爭下連任，他在第2屆任期之初即啟動基本法23條立法，翌年SARS爆發，樓價進一步下跌，民怨如潮，一度有50萬人上街「倒董」。董建華2004年上京，被時任國家主席胡錦濤訓示「總結經驗，查找不足」，翌年他以健康欠佳、「腳痛」為由辭職，否認被中央「勸退」。

2003年5月的立法會答問大會上，時任立法會議員陳偉業批評董建華「做衰香港」，又以北京市長及衛生部長遭革職的例子，質疑「為何香港沒有人需要革職」。董建華當時回應：「這麼膚淺嗎？」

其後民主黨元老司徒華在另一次答問大會上，請教董建華膚淺和naive的分別，又叫董建華教教他如何不膚淺，董建華稱兩者並不相同：「教你不敢當。一個天真的人很naive，一個膚淺的人就是很膚淺，是很表面化的人。」

董建華任內推動基本法23條立法，觸發七一50萬人大遊行，其中一個訴求是要求董建華下台。他其後召開記者會，表示七一遊行令他徹夜難眠，管治班子誠意接受批評，並表明過去六年絕對沒有向中央提出請辭，亦堅持道歉：「其實如果我決定走，是一個好容易的決定……但如果要留下來是好艱難，要有勇氣。」

董建華2005年腳痛下台，其後較少在香港曝光，直至2014年「佔中」爆發後，董建華多次召開記者會回應施政。 2015年，董建華召開舉行記者會，讚揚該年的《施政報告》。蘋果日報記者提問時被主持人查問名字，記者自報姓名後繼續提問，董建華此時爆出金句：「貴姓呀陳先生？」，隨即引起網民熱傳，更衍生「凍檸茶要凍的還是熱的呀？」等金句。

不過也有人指出，當時董建華說「貴姓呀？陳先生？」，中間稍為停頓，認為他當時只是在確認記者的姓名，而非詢問他貴姓。