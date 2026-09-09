董建華離世/10歲來港不懂廣東話 17歲負笈英國只會3句英文

董建華10歲隨父親「船王」董浩雲來港，，曾因上海話鄕音被同學取笑；圖為董建華於2021年6月24日接受媒體訪問。（中新社）

1937年出生的董建華 ，10歲隨父親「船王」董浩雲來港，曾就讀左派學校中華中學，1960年畢業於英國利物浦大學，亦曾在美國生活。80年代初，董浩雲離世，董建華接手家族生意東方海外，但遇上世界船運業衰退及石油危機，東方海外債務沉重，一度瀕臨破產 ，幸獲已故政協副主席霍英東出手注資。

香港 01報導，董建華祖籍浙江寧波、於上海出生，童年隨父親遷港，曾因上海話鄕音被同學取笑。至17歲，他被父親送到英國讀書，據指當時他只懂3句英文，再次面對新環境的挑戰。

董建華1999年曾於受訪時表示，10歲時來到香港後不久，爸爸便把他送入了寄宿學校，當年要背誦書本，背誦書本也是用廣東話，「背書本身已經非常困難，還要說廣東話，真是非常辛苦，當然很多人取笑我。不過，大概只是幾個月的時間」。

他又談及父親稱，「我覺得當時爸爸是一個非常嚴格的父親，他的做法是希望年輕人自己有自強不息的精神，以及自己可以獨立思考，所以他便把我送入寄宿學校，我想這對我長遠來說是很好，的確有幫助」。

至17歲時，董建華到英國念書。他表示，「在英國入讀一間學校，在1954年入讀一間學校，當時不是這麼會說英文，懂說一下yes、no及how are you，其他的我真是不甚懂得」。至於如何融入班上同學，他說：「多談話、多溝通，但那時都是硬著頭皮去做的，因為我那時剛在這裡完成中三，便到那裡就讀。那時我爸爸對我說，要我入了大學才回港。」

董建華稱，因為當年讀的是寄宿學校，很快便能夠適應。他指當年英國剛經過二戰，「民生方面是非常辛苦的，我還記起我有一個室友是馬來西亞來的華僑，他的母親每兩個月寄給他一包食物，怕兒子不夠食物，他當然分一些給我」。

他表示，父母希望他學習自立，給他的生活費不多，僅夠支付學費及生活。他也曾打暑期工， 曾到餐廳洗碗、去煤氣公司鏟煤，「我做過很多工作」。他認為，這些生活經驗有助他從多方面、多角度思考。