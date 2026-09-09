學生能力國際評估計畫 港生「創新領域」居全球第6

由經濟合作與發展組織策畫的「學生能力國際評估計畫（PISA）2025」結果出爐。受教育局 委託負責香港 區測試的香港大學教育學院8日公布香港中學生於不同方面能力表現，其中在今屆PISA新增的創新領域「在數碼世界中學習」、以評估學生的計算解難能力，港生以545分高踞全球第六。

大公、文匯報報導，儘管港生於數學、科學和母語閱讀三個領域得分較上屆回落，但整體表現仍持續高於國際平均水平，分別排名第7、16及15位。

每3年進行一次的PISA，旨在評估15歲學生的數學、科學和母語閱讀等方面能力。PISA 2025全球共有91個國家或經濟體系參與，香港區測試於去年5月至7月進行，共6,445名來自230間中學的15歲學生參加。PISA今屆新增評估學生計算解難能力的「在數碼世界中學習」領域，港生整體獲545分，顯著高於國際平均的500分。經合組織報告指，逾四成參與評估港生達高能力水平，能建立中等難度乃至複雜的程式和模型，並有效運用運算邏輯進行分析。

資訊科技教育領袖協會主席黃建威8日指港生在該領域表現出色，歸功於香港整體創科教育的氛圍、資源及機會。他指香港自2015/16學年起大力推動的STEAM教育、創新實驗室及多方計畫，配合豐富資源與本地及國際性比賽機會，有效改變學生的學習經歷與能力養成。

曾任PISA技術委員會委員達十年的中大教育心理學系研究教授侯傑泰分析，參與本屆PISA學生在關鍵發展期受新冠疫情影響，網課適應期及後續效應逐步浮現，是全球成績普遍下跌因素之一。

就港生閱讀及數學成績下跌，港大教育學院副教授林葦葉認為，隨近年數碼及AI發展，學生閱讀碎片化、短影片取代長文閱讀或影響閱讀和反思能力；指教育局及學界要共同找方法提升學生能力。

項目負責人兼首席研究員、港大教育學院榮休教授梁貫成強調，PISA不是競賽，各地文化差異不同，不應以PISA為測量各國學生能力唯一「黃金標準」。