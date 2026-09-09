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見證香港回歸 首任特首董建華89歲逝 梁振英悼：我輩典範

香港新聞組／香港9日電
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香港首任特首董建華8日晚辭世，享壽89歲；圖為董建華於2021年6月24日接受媒...
香港首任特首董建華8日晚辭世，享壽89歲；圖為董建華於2021年6月24日接受媒體訪問。（中新社）

近年因身體狀況休養的香港首任特首董建華，8日晚於養和醫院逝世，享壽89歲。董建華在1997年香港回歸時擔任特區首任特首，經歷不少風波，在2002年無對手下連任，2005年3月以身體不適「腳痛」為由辭任，同年出任全國政協副主席，晉身國家領導人之列。近年因身體問題已連續6年缺席七一回歸升旗禮及官方酒會。

全國政協前副主席、前特首董建華是香港回歸後首任特首，上任初期，推出多項長遠計畫，包括教改、數碼港計畫、中藥港等，但成效不彰，加上金融風波衝擊香港，董建華民望不斷低走。任內推出不少爭議政策如「八萬五」建屋計畫、教育改革、基本法23條等，期間經歷亞洲金融風波、沙士（SARS）、23條立法爭議，2003年「七一」超過50萬市民上街，董建華被迫煞停立法。

明報報導，辭任特首後，董建華仍活躍政壇，包括牽頭成立智庫、基金會。2021年曾入院接受手術後就很少現身公開場合。

報導稱，董建華於1937年5月29日在上海出生，是已故「船王」董浩雲長子，1990年代初涉足政壇，獲港英政府委任為行政局議員，又獲中方委任為政協委員。1996年底當選第一任行政長官，掌舵香港近8年。

報導說，「他是歷任特首中最高瞻遠矚的一位。」在董建華年代擔任中央政策組首席顧問的劉兆佳曾形容董在波譎雲詭的政圈及社會態勢中無能為力，「壯志未酬，他總嘆說任內未能為香港謀取最大福祉」。

報導指，另一前特首梁振英8日晚在社媒悼念，稱董建華獲國家高度信任，落實「一國兩制」、「港人治港」、高度自治，又稱董高瞻遠矚地謀畫香港的長遠發展及解決深層次民生問題，形容他宅心仁厚，以理服人，「為我輩典範」。

另據香港01報導，董建華對上一次出席公眾場合，已是2021年7月出席建黨百年電影首映禮。2021年3月，全國人大會議開幕，董建華在離場時曾意外跌倒，需由數人攙扶才能站起身，慢慢步出會場。之後董建華缺席所有重要活動，只是多次透過公關回覆指正在休養及休假。2022年的七一，習近平訪港出席回歸25周年活動，董亦未公開露面，習委託相關方面轉達對董建華的問候。

時任中共國家主席江澤民（左），2000年會見赴北京述職的香港特區行政長官董建華（...
時任中共國家主席江澤民（左），2000年會見赴北京述職的香港特區行政長官董建華（右）。（本報系資料照片）

時任中共國務院總理的朱鎔基（右），在任內曾多次接見香港特首董建華（左），雙方討論...
時任中共國務院總理的朱鎔基（右），在任內曾多次接見香港特首董建華（左），雙方討論香港經濟與施政。（取材自港府新聞處）

精華 FAQ

  • 報導指出，香港首任特首董建華於8日晚在養和醫院逝世，享壽89歲。近年他因身體狀況長期休養，已多年未再公開出席七一活動。

  • 董建華任內曾推動八萬五建屋計畫、教育改革與基本法23條等政策，並遭遇亞洲金融風波、SARS及23條立法爭議，2003年更爆發大規模遊行。

  • 梁振英在社媒悼念時表示，董建華獲國家高度信任，落實一國兩制、港人治港與高度自治，並形容他高瞻遠矚、宅心仁厚、以理服人，是我輩典範。

香港 董建華

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