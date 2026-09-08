讓旅客開心…香港嚴打威逼購物 再撤2旅行社、1導遊牌照

全力保障訪港旅客權益，香港旅遊業監管局持續嚴打旅遊業界威逼購物行為；圖為遊客在尖沙咀星光大道出行。(中通社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 香港旅監局再撤兩旅行社及1名導遊牌照，打擊威逼購物。

香港旅監局再撤兩旅行社及1名導遊牌照，打擊威逼購物。 重點二： 涉事者接待內地團時未盡責，導遊更被指以威脅言論迫購物。

涉事者接待內地團時未盡責，導遊更被指以威脅言論迫購物。 重點三：當局將聯同執法部門加強巡查，黃金周提醒旅客即時求助。

香港 旅遊業監管局持續嚴打旅遊業界威逼購物行為，繼今年較早前撤銷涉及強迫購物的旅行社及導遊牌照後，7日再公布撤銷兩間旅行社及一名持牌導遊的牌照，涉事者分別為「幗名旅遊有限公司」、「伯爵旅行社有限公司」及導遊孫觀英。旅監局表示，會聯同其他執法部門加強巡查，全力保障訪港旅客權益。

綜合大公、文匯報報導，旅監局指出，涉事旅行社及導遊今年2月及4月接待內地入境旅行團期間，未採取一切合理步驟，確保團友不受威逼購物。其中涉事導遊更被指向團友作出威脅言論，迫使旅客購物，旅監局經調查後作出撤牌處分。

香港旅遊業議會主席譚光舜表示，打擊旅遊業「害群之馬」屬恒常工作，不論黃金周或平日都會持續進行。他強調，「生意難做」不能成為強迫購物的理由，業界應研究不同服務及旅遊產品，讓旅客能夠「開心來、開心回去」。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，他曾向其中一間被撤牌的旅行社了解情況，對方承認監管不足。他指出，業界普遍清楚知道不得強迫旅客購物，但今年初農曆新年期間旅行團數量較多，部分經驗不足的導遊可能參與接待工作，導致警覺性不足。

根據《旅遊業條例》，所有持牌導遊、領隊及旅行社，以及參與「入境旅行團註冊商店行政計畫」的註冊商店，均須遵守牌照條件及服務承諾。持牌人有責任確保旅客不會因騷擾、威逼或不當影響，被迫進入或留在任何商店，亦不得在購物行程中受到威逼。

旅監局如懷疑持牌人違規，會展開調查。若紀律委員會認為違規屬輕微，可作出警告、譴責、罰款及扣分等處分；累積30分可被暫時停牌。如個案損害業界聲譽或違反公眾利益，旅監局亦可直接撤銷牌照。

根據《旅遊業條例》（第634章），威逼購物屬刑事罪行。旅行代理商一經定罪，最高可被罰款10萬元（港元，下同，約1.27萬美元）及監禁2年；導遊或領隊則最高可被罰款5萬元及監禁1年。

連同今次個案，旅監局今年至今已撤銷三間旅行社及三名導遊牌照，全部涉及接待內地入境旅行團期間的威逼購物問題。今年4月，「日月星旅行社」及導遊曲華被撤銷牌照；導遊蕭文忠則因今年2月至4月帶團期間發表不當言論迫使旅客購物，6月被撤銷牌照。

旅監局表示，將於下月十一黃金周期間聯同執法部門加強巡查，並提醒旅客如遇威逼購物或其他不公平對待，可即時聯絡旅監局，情況嚴重時亦可直接向警方求助。