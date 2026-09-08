我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

羅浮宮竊案重演？法國雷諾瓦博物館也遭竊 偷走4件作品總值900萬歐元

全球航運秩序拉警報 18國警告供應鏈恐四分五裂

否認貪梅姑身家 梅艷芳哥哥擬花150萬港元風光大葬梅媽

香港新聞組／香港8日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
梅艷芳的母親覃美金8月30日離世，喪禮主辦權爭議已引發家族內部風波。（取材自微博...
梅艷芳的母親覃美金8月30日離世，喪禮主辦權爭議已引發家族內部風波。（取材自微博）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：梅啟明主張以長子身分，全權主辦梅媽土葬喪禮。
  • 重點二：他規畫花費150萬元，安排風光大葬並選將軍澳墓地。
  • 重點三：他否認覬覦梅艷芳遺產，並與家族爆發喪禮主導權爭議。

已故樂壇天后梅艷芳的母親梅覃美金（梅媽）8月30日離世，享嵩壽102歲。梅媽過世後，長子梅啟明9月7日召開記者會，主張以長子身分全權處理後事，並規畫耗資150萬元（港元，下同，約19.13萬美元）為母親舉行土葬儀式。他表示已與殯儀館高層商討，計畫將梅媽安葬於將軍澳華人永遠墳場墓地，宣稱入土為安是老人的心願，且母親生前怕火，因此反對由孫輩低調處理火葬。

綜合明報、文匯報等媒體報導，根據梅啟明的規畫，喪禮將委託頂尖殯儀公司承包，包含永久墓地、殯儀館禮堂、祭品及高僧誦經等，預算約為150萬元。對於外界關心的資金來源，他坦言尚未付款，但表示並不擔心壓力，宣稱「財來自有方」、「走到哪裡錢就會掉下來」，並強調一定會讓母親風光大葬。他亦希望未來能將梅媽與梅艷芳的靈位安放在一起，這場喪禮主辦權的爭議已引發家族內部風波。

針對傳聞梅媽生前立有遺囑，指派孫兒（已故二子梅德明的兒子）作為執行人並建議低調處理喪禮，梅啟明對此說法強烈反駁，稱其為「全錯」。他質疑遺囑是否存在及其合法性，指遺囑可以偽造或受人強迫簽署，並表示若交由侄兒處理，他將第一個反對並申請法院禁制令，禁止對方處置遺體與舉辦喪禮。

關於2022年梅媽曾登報宣布與其脫離母子關係一事，梅啟明回應表示，當時母親已年近百歲，說話語無倫次，精神與思維狀況有待商榷。此外，他透露已委託律師並聯絡警方了解母親死因，目前正透過律師申請死亡證，並澄清母親的身分證現存於警署，並非在孫輩手中。他提到日前已至殮房見過母親遺體一面，並稱在頭七時感覺到母親前來尋找他。

針對藝人肥媽（Maria Cordero）及媒體人潘小文等人的批評，梅啟明指控其別有居心與抹黑。他強烈否認自己貪圖妹妹梅艷芳的遺產，聲稱妹妹離世後自己未曾拿過一分一毫，若未來收到遺產也會全數捐出。

同時，對於妻子Joey指控其拋妻棄子及涉及感情問題，梅啟明稱其指稱皆為誣衊，並指妻子不配做其老婆，強調自己光明磊落。梅媽好友潘小文日前在網路直播中表示，會保護相關小朋友（孫輩），並透露已有相關準備，呼籲對方無需操心。雙方對喪禮處置與執行權仍持不同立場，事件持續引發外界關注。

精華 FAQ

  • 他表示將以長子身分主辦後事，規畫耗資150萬元辦土葬，並委託頂尖殯儀公司承包，內容包含永久墓地、禮堂、祭品及誦經等項目。

  • 傳聞梅媽生前有遺囑，指定孫兒處理後事並低調舉辦喪禮，但梅啟明強烈否認，質疑遺囑真偽，甚至稱若由侄兒主理會申請法院禁制令。

  • 他否認曾拿過梅艷芳遺產，表示妹妹離世後自己未得一分一毫；若未來真的收到遺產，也會全數捐出，並指外界批評者別有居心。

梅艷芳 華人

上一則

中拚軍用機器人 或10年內上戰場 曾曝大舉壓制AI影片

下一則

讓旅客開心…香港嚴打威逼購物 再撤2旅行社、1導遊牌照

延伸閱讀

梅艷芳媽驟逝爆家醜 哥哥帶小三奔喪 元配氣炸怒揭20年家族恩怨

梅艷芳媽驟逝爆家醜 哥哥帶小三奔喪 元配氣炸怒揭20年家族恩怨
梅艷芳母親102歲驟逝 3名子女皆壯年癌逝 母子為鉅額遺產決裂畫句點

梅艷芳母親102歲驟逝 3名子女皆壯年癌逝 母子為鉅額遺產決裂畫句點
梅艷芳母親驚傳噎到過世 享嵩壽102歲「20年爭產恩怨走到終點」

梅艷芳母親驚傳噎到過世 享嵩壽102歲「20年爭產恩怨走到終點」
梅艷芳母親去世 傳進食噎到送醫不治 享壽102歲

梅艷芳母親去世 傳進食噎到送醫不治 享壽102歲

熱門新聞

湖北三峽大學數據科學與大數據技術專業今年大一新生有兩個「劉欣怡」，一個來自隨州（圖右）、一個來自武漢，兩人不僅同名同姓考上同一大學同一科系，連生日都是同一天。（取材自湖北日報）

同名同姓同年同月同日生 今年又考上同一大學同科系

2026-09-07 04:14
一名上海男子飛機上揮拳傷人，被逮捕。（取材自網易號「Mr王的飯後茶」）

小孩踢椅起爭執...上海男洛杉磯航班上打人 全家遭美遣返

2026-09-07 21:36
東先生接受採訪。（視頻截圖）

杭州男按摩付799元加鐘 女技師脫褲騎上來 結局12人慘了

2026-08-09 10:30
孫宇晨。（取材自微博）

孫宇晨寫「我的女友景甜」 6000字全文公開

2026-08-28 02:10
中國《環球時報》前總編輯胡錫進。(圖／取自人民網) 賴錦宏

胡錫進：美國若敢做1事 中國應攻擊美國本土

2026-09-06 09:45
最新報告顯示，香港億萬富豪人數居全球城市第二，106名富豪資產淨值達10億美元；圖為第45屆香港鐘表展、第14屆國際名表薈萃在香港揭幕。（中新社）

香港擁106名億萬富翁 數量僅次紐約 但1現象令人憂心

2026-09-01 22:35

超人氣

更多 >
孫女一出生就收到1000美元 華人家庭驚喜：真生得逢時

孫女一出生就收到1000美元 華人家庭驚喜：真生得逢時
男繼承父親百萬房產卻遇租客不搬 律師揭一招漂亮解決

男繼承父親百萬房產卻遇租客不搬 律師揭一招漂亮解決
小孩踢椅起爭執...上海男洛杉磯航班上打人 全家遭美遣返

小孩踢椅起爭執...上海男洛杉磯航班上打人 全家遭美遣返
郭富城女兒進貴族名校 2姊妹學費一年10萬美元

郭富城女兒進貴族名校 2姊妹學費一年10萬美元
新政未上路 留學生已經不來了 威大申請、入學數暴跌

新政未上路 留學生已經不來了 威大申請、入學數暴跌